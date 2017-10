Un motorista de 39 años herido en un accidente en Santomera El hombre colisionó con una furgoneta en la carretera RM-414, en dirección a Abanilla EFE Murcia Martes, 10 octubre 2017, 18:17

Un motorista de 39 años resultó herido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Santomera, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El accidente ha tenido lugar a las 16:17 horas en la rotonda de la RM414, carretera de Santomera en dirección Abanilla, cuando una furgoneta y una motocicleta colisionaron.

Como resultado del accidente resultó herido el conductor de la motocicleta, indicaron las fuentes, que señalaron que al lugar del accidente se trasladó una ambulancia del Servicio Murciano de Salud, cuyo personal sanitario estabilizó al herido y lo trasladó al hospital Reina Sofia con heridas que no revisten gravedad. Por su parte, la conductora de la furgoneta fue atendida in situ no necesitando traslado sanitario.