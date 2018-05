Malestar por el retraso de las obras en la carretera que une El Niño con Los Baños Dos coches circulan por uno de los tramos de la RM-516, ayer. / j. l. p. Los trabajos no arrancan porque la Comunidad quiere talar 59 árboles, algunos centenarios, y el Consistorio se opone JOSÉ LUIS PIÑERO Mula Viernes, 1 junio 2018, 02:32

El proyecto de acondicionamiento de la RM-516 sigue sin comenzar después de dos años y medio desde su anuncio. Las obras para mejorar el estado y la seguridad de la carretera que une El Niño de Mula con Los Baños, y por la que circulan a diario 7.600 conductores diarios, no empiezan por un conflicto entre la Comunidad y el Consistorio. El gobierno local y los vecinos no quieren que la Dirección General de Carreteras tale los 59 árboles de grandes dimensiones -muchos de ellos centenarios- que hay a un lado y otro de la calzada. «Queremos que talen solo los árboles muertos», apuntan. Y la Consejería de Fomento se escuda en que esa es la primera fase y, al no realizarse, no pasan a las demás ejecuciones.

En febrero del 2016, la Dirección General de Carreteras anunció la ejecución de las obras, con un presupuesto de 3,2 millones de euros. La cifra de accidentes era preocupante, pues en los últimos diez años se habían registrado 45 siniestros, cinco de ellos mortales. La inversión se dio a conocer durante la presentación de la auditoría de seguridad de esta vía, en la que se analizaron sus 11 kilómetros.

La citada auditoría presentaba seis fases y propuestas de actuación. El director general de Carreteras, José Antonio Fernández, aseguró entonces que «el fin es aumentar la seguridad». La primera fase, «la más prioritaria», era la eliminación y protección de obstáculos laterales, mediante la tala de 59 árboles de grandes dimensiones por la peligrosidad que presentan para los conductores en caso de salirse de la calzada.

Desde el Ayuntamiento manifestaron a la Dirección General de Carreteras que había que revisar el estado de los árboles, y que no fuesen talados aquellos que estuvieran bien. Fue entonces cuando la ejecución de los trabajos se paró. Desde la Consejería aseguran que «la tala de los árboles era la primera acción, y no se realizó. Ya no se ha continuado con las siguientes fases, puesto que esta era la prioritaria y urgente».

«Es una excusa»

El alcalde, Juan Jesús Moreno, critica que «se trata de una excusa para no llevar a cabo el arreglo de la carretera. Eso no es motivo para paralizar todo». Y exige que la Comunidad que continúe con los trabajos. La segunda fase iba a centrarse en la mejora de los sistemas de contención, con una inversión de 128.568 euros. Estas obras iban a consistir en la recolocación de barreras a la altura correcta y la sustitución de barandillas de puentes con perfiles metálicos. La tercera parte conllevaba aumentar la señalización y el balizamiento, incrementar los paneles y repintar el tramo entre la Cuesta Sultana y los Baños de Mula (68.860 euros).

La mayor inversión se producirá en la cuarta fase: 1,2 millones para tres rotondas en los cruces de La Canal, Curtis y Prior. Estaba prevista la mejora del cruce de Santa Elena, el de la vía verde de La Puebla y el cruce del Ribazo. La penúltima fase tendría una asignación de 651.776 euros para mejorar el firme. El proyecto concluiría con una intervención en accesos y travesías del Niño y La Puebla, con un coste de 123.424 euros.