«Soy el médico municipal, ¿qué le duele a usted?» Juanjo Saura atiende a un agente de la Policía Local. / A. Salas El único facultativo contratado por un ayuntamiento en la Región suple la falta de un servicio de Urgencias ALEXIA SALAS Domingo, 6 mayo 2018, 08:05

Durante muchos años, el doctor ha dormido vestido y sentado en el sofá de su casa con el teléfono pegado a la oreja. «Ya no puedo dormir sin el runrún de la televisión», explica el único médico municipal de la Región, un servicio creado por el Ayuntamiento de Los Alcázares, desde que logró la autonomía municipal en 1983, para suplir la falta de un servicio de urgencias 24 horas.

Han pasado ya 35 años y, a pesar de que todos los municipios de alrededor, de la comarca costera del Mar Menor y los cercanos del interior, cuentan con un punto de atención a emergencias, Los Alcázares sigue sin disponer de este servicio, y ello a pesar de que su población se acerca ya a los 16.000 habitantes censados, más una colonia permanente de residentes de otras regiones españolas y de otros países que no figuran en las estadísticas oficiales pero que hacen uso de los servicios.

«Hay 83 nacionalidades. Yo domino el francés y hablo inglés tipo indio, pero entiendo cuando me dicen, 'tengo pain' (dolor) aquí o allá», explica el doctor Saura, quien lleva 27 años en vela, cubriendo la asistencia médica nocturna de los vecinos. «Me llaman -a través del servicio de Protección Civil o en el teléfono 968 171 919- si les pasa algo y yo voy a cualquier rincón del municipio, incluso a esos caseríos diseminados en medio del campo», cuenta el médico.

Juanjo Saura lleva 27 años en vela, cubriendo la asistencia sanitaria por las noches

También se entiende con residentes escandinavos o de otras latitudes, aunque agradece que «desde que funciona la UME tengo que firmar muchos menos partes de defunciones». «Tenemos un servicio muy eficiente de Protección Civil», asegura el facultativo local.

Con su maletín de piel marrón, sale pitando en su coche particular a cualquier hora de la madrugada, entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana. Las épocas de la gripe invernal y las noches de verano son las rachas más movidas, aunque la media de asistencias del médico municipal oscila entre las cuatro y las seis cada madrugada.

Desde su creación, el servicio de médico municipal es de los mejor recibidos por los vecinos, sobre todo desde que el personal facultativo del Servicio Murciano de Salud dejó de asistir a domicilio. «La gente se agobia por la noche, porque igual temes por un familiar mayor o tienes al niño con fiebre o te surge un dolor. Y el problema de la noche es que estás el dolor y tú», comenta Saura.

Lo más frecuente es que tras cada puerta se encuentre «un caso de dolor, de vómitos, diarreas o resfriados, aunque desde la crisis me encuentro bastantes crisis de ansiedad. En esos momentos una persona puede creer que se va a morir y necesita ayuda». El doctor asegura que también existen «los frecuentadores, que suelen ser personas mayores que se encuentran solas. Una vez me llamó una anciana porque creía que olía a gas, y es que tenía mucha soledad».

Al médico alcazareño, hijo de carpintero, no le pesan los años de asistencia nocturna. «Disfruto mucho de mi profesión. Me gusta atender a los niños y a los viejecitos, por eso voy además una vez a la semana al Centro de Estancias Diurnas a tomarles la tensión y a que me cuenten si se les hinchan los pies». También se ocupa de inspeccionar el centro de acogida de animales abandonados, sin contar las aficiones personales, como la pesca, la caza, la cría de pájaros, el huerto y el coleccionismo de monedas y fósiles. Resultado: no más de tres o cuatro horas de sueño al día. «Ya me he acostumbrado y no necesito más», afirma.

Los vecinos que llaman angustiados a su teléfono lo reciben minutos después con los brazos abiertos. «Les ahorro un viaje con el niño malo en plena noche y, además, evitamos colapsar el servicio de Urgencias del Los Arcos o de los centros de salud de Torre Pacheco o de San Javier, que es donde tienen que acudir los vecinos de Los Alcázares», señala Saura.

Trato discriminatorio

La falta de un servicio propio de urgencias ha creado entre los vecinos la convicción del trato discriminatorio, acrecentado por la ausencia de un servicio regular de autobús que enlace el municipio con el hospital Los Arcos. Se trata de una nueva excepción en la dotación asistencial de Los Alcázares, ya que el resto de los municipios vecinos sí cuentan con el bus al centro hospitalario. «Lo hemos solicitado varias veces», reconoce el alcalde, Anastasio Bastida, quien coincide en la misma reivindicación con los partidos de la oposición en el municipio.

El Ayuntamiento ha ofrecido incluso la financiación del servicio con tal de dar respuesta a la demanda vecinal, pero la Comunidad Autónoma sigue cerrada en banda y solo mantiene un servicio deficitario que únicamente atiende bajo petición 24 horas antes y que, aun así, en numerosas ocasiones responde que no realizará el trayecto por falta de usuarios, ya que el sistema de solicitud del bus a través de internet no resulta accesible a todos los vecinos, sobre todo a los jubilados, los principales usuarios de los servicios hospitalarios.