Gobierno local y oposición se culpan entre sí por la supresión del triatlón de Portmán No se celebra porque parte del recorrido discurre por una franja del área colmatada de la bahía P. S. Sábado, 26 mayo 2018, 02:13

Este año no habrá triatlón en Portmán, que habría alcanzado su séptima edición. El torneo iba a celebrarse mañana, pero finalmente sus entidades organizadoras -el Club Náutico de Portmán, el Ayuntamiento y la Federación Regional de esta disciplina- no pondrán en liza la competición debido a la imposibilidad de que parte de su recorrido discurre parcialmente por donde años anteriores: una franja del área colmatada de la bahía, actualmente vallada por las obras de regeneración.

Sin embargo, la posibilidad, no fructificada, de que las pruebas se disputaran por trazados alternativos provocó duras críticas del Grupo Municipal Popular al Ayuntamiento (gobernado por el PSOE), que se defiende trasladando la responsabilidad a la Delegación del Gobierno.

La portavoz del PP, Sofía Manrubia, aseguró que el triatlón no se celebrará «por la falta de imaginación, de iniciativa e incapacidad del alcalde, Pedro López Milán». Manrubia recordó que se trata de una prueba oficial del calendario regional de la Federación de Triatlón de la Región (FETRI), organizada por el Club Náutico de Portmán, la Concejalía de Deportes y la propia Federación.

Según los populares, «el alcalde ha alegado que no ha tenido tiempo suficiente para ofrecer otras alternativas, que es lo que hubiese hecho cualquier gobernante con un mínimo de interés y de capacidad».

«No está cerrada al público»

A juicio del PP, la playa de El Lastre -localizada en un recodo de la bahía y de momento no afectada por las obras de regeneración- «no está cerrada al público, por lo que desde allí se podría haber señalado fácilmente una nueva ruta por el mar, y con una mínima modificación continuar desde allí con la carrera en bicicleta». En su defecto, alegó la portavoz popular, «se podría haber fijado provisionalmente para este año y siguientes como duatlón, es decir, ausencia de prueba a nado, durante el tiempo que esté cerrada la playa por motivos de peso suficiente».

Por su parte, el gobierno local aseguró que «el Triatlón se ha tenido que suspender porque desde la Demarcación de Costas y la Delegación del Gobierno no han querido dar autorización». El ejecutivo municipal explica que «el hecho de que no se celebre la prueba no es por el Ayuntamiento, sino por la Demarcación de Costas y la Delegación del Gobierno, ambas de signo político contrario al equipo de gobierno socialista».

En cuanto a otro recorrido alternativo, el alcalde, Pedro López Milán, explicó que «se hace imposible realizarlo, ya que después de estudiar todas las posibilidades con los técnicos de la Concejalía, se concluyó en la imposibilidad de desarrollar el triatlón por circunstancias como el mal estado en que se encuentra la carretera de Atamaría-Los Belones, vía que asimismo, tendría que ser cortada para la realización de la prueba deportiva». Añadió que «Demarcación de Costas y la Delegación del Gobierno en Murcia respondieron también negativamente a las solicitudes del Club Náutico de Portmán».