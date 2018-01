Las familias de 'El Paletas' y de la víctima mortal del tiroteo 'desaparecen' de Alguazas Restos de sangre en el lugar del suceso. / Nacho García / AGM El alcalde, Blas Ángel Ruipérez, reclama que se cubran las vacantes en el cuartel de la Guardia Civil de Molina de Segura DANIEL VIDAL Murcia Martes, 2 enero 2018, 14:13

Simplemente, se han esfumado. Tanto la familia de J. T. C, alias 'El Paletas', detenido como presunto autor del disparo que costó la vida a un ciudadano rumano de 49 años en la madrugada de Nochevieja, como los familiares del fallecido, que recibió un tiro en la cabeza, han marchado de la localidad, cuyos vecinos aún están "sorprendidos" del violento altercado ocurrido nada más estrenarse el nuevo año. "Nadie podía imaginarse una cosa así", lamentaba esta mañana el alcalde, Blas Ángel Ruipérez.

Ruipérez, que hoy ha mantenido una reunión informativa con los mandos de la Guardia Civil encargados de la investigación, volvió a reclamar que se cubran las vacantes existentes en el cuartel del Instituto Armado de Molina de Segura, que es el que presta servicio a las localidades de Alguazas, Lorquí y Ceutí, y que, según el primer edil "cuando tapa la cabeza se descubre los pies", en referencia a la imposibilidad de cubrir todas las áreas de su competencia ante la escasez de recursos. En esta conversación, Ruipérez pidió que los agentes "pasen más de lo habitual estos días" por la zona en la que se cometió el crimen: "que no nos desatiendan", con el objetivo de evitar posibles represaliar, y a pesar de que las familias "no se encuentran ahora en el lugar". La Guardia Civil trasmitió "tranquilidad" al alcalde de Alguazas, mientras continúan las pesquisas y no se descartan más detenciones.