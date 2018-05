Cs exige al alcalde de Calasparra que haga públicas las cuentas de la Comisión Taurina «Solo pedimos que acate la sentencia», aseguran desde la formación naranja; Vélez prefiere no hacer declaraciones JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 24 mayo 2018, 08:49

Ciudadanos Calasparra vuelve a exigir al alcalde, el socialista José Vélez, que «acate las sentencias judiciales y entregue de una vez las cuentas de la Comisión Taurina correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014». La formación naranja hace esta petición después de que la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo rechazara el recurso del regidor.

El portavoz de Cs, Jesús Alajarín, explica que «el alcalde perdió en su día el juicio y ahora también el recurso a la sentencia, por lo que solamente le queda cumplir con la justicia. Esta resistencia a someterse al dictado de los jueces no es nueva, y solo alimenta más las sospechas de que en las cuentas no está todo claro». Añade que «le pedimos que cumpla la ley y acate las sentencias, que dé ejemplo a todos los calasparreños, a los que no se les ocurre estar cuatro meses sin cumplir con una sentencia». Alajarín sostiene que Cs «ha solicitado al juzgado una ejecución de la sentencia ante la pasividad del Ayuntamiento».

La formación naranja sospecha que «las cuentas de las comisiones de los años 2013 y 2014, que están sin fiscalizar, puedan esconder alguna actuación no ajustada a derecho o al procedimiento administrativo». Alajarín recuerda que «varios toreros denunciaron públicamente haber cobrado por debajo de lo que estipulaba en convenio colectivo».

'La Verdad' se puso en contacto ayer con el alcalde, José Vélez, quien prefirió no hacer declaraciones sobre las afirmaciones manifestadas por Cs en relación a la publicación de las cuentas de la Comisión Taurina.