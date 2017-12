Hortelano: «La prioridad de mi gobierno no son los intereses particulares o partidistas» La alcaldesa del Ayuntamiento de Blanca sostiene la destitución de los ediles Rodríguez y Ríos se debe a «la deslealtad y ruptura protagonizada en el último Pleno por ambos» LA VERDAD MURCIA Lunes, 18 diciembre 2017, 20:38

“La prioridad de mi gobierno son los blanqueños y no los intereses particulares o partidistas” afirmó la alcaldesa del PP en el Ayuntamiento de Blanca, Esther Hortelano, quien sostiene que ha destituido a los ediles Rodríguez y Ríos “ante la deslealtad y ruptura protagonizada en el último pleno por ambos concejales”.

Así, recordó que “el PP continuará gobernando en Blanca porque así lo quisieron los blanqueños ya que fuimos la lista más votada” y explicó que “no ha tenido otra opción que retirar las competencias en las funciones que desarrollaban los ediles del Grupo municipal independiente Blanca Puede para no interferir en el buen desarrollo de la gestión municipal”. “Esa no es la forma de trabajar del PP, y no lo voy a consentir, aunque lamento tener que haber tomado esta decisión”, remarcó.

La regidora popular insistió en que en la celebración del último Pleno municipal ambos concejales mostraron su disconformidad ante la negativa del resto de equipo de Gobierno a pagar una remuneración eonómica al alcalde de barrio de la Estación de Blanca, Ernesto Ortega y que es el número tres de Blanca Puede”, remuneración, explicó, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, advirtieron de que “no era legal”.

La alcaldesa ‘popular’ recordó que el PP recuperó el gobierno en Blanca hace un año gracias a una moción de censura apoyada por los dos concejales de la formación independiente Blanca Puede, para arrebatar el gobierno al socialista Pedro Luis Molina, “ante la ineficacia en su gestión y la desidia en la que se encontraba el municipio” por lo que remarcó que “en este año de Gobierno del PP el municipio de Blanca ha recuperado la actividad y el dinamismo con nuevas inversiones y mejoras importanes que suponen un gran beneficio para todos los blanqueños”.