El mal estado del Mar Menor reactiva las protestas en la zona sur

Aunque la primavera ha empezado con temperaturas suaves, el Mar Menor empieza a evidenciar la subida del termómetro y el retraso de las medidas para lograr su regeneración. Así lo denuncian, desde hace unos días, los vecinos de la ribera sur de la laguna, en especial los de Los Urrutias y Los Nietos, en el municipio de Cartagena. Allí, a dos meses del inicio de la temporada turística alta, las playas padecen la acumulación de fango y algas y el mal olor asociado a ello.

«Hacía tiempo que el mar no estaba tan verde. Y el olor es insoportable. Hay un pestazo que no hay quien lo aguante», lamentó este miércoles el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Ángel Lozano. Este representante de los residentes en un pueblo con unos 900 vecinos, cuyo número se dispara en verano, carga contra la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas y apunta, en particular, contra la Consejería de Medio Ambiente.

«El Gobierno regional nos tiene abandonados de la mano de Dios. El año pasado, el director general del Mar Menor, Antonio Luengo [cuyo departamento acaba de fusionar con el de Medio Ambiente el presidente Fernando López Miras], nos dijo que no nos preocupáramos. Que para el verano siguiente la zona del puerto estaría limpia. Pero ni han dragado los fondos ni han hecho nada. Ahí está el puerto para verlo. Es una vergüenza», afirmó Lozano.

Su colectivo, que pertenece a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca, estudia convocar nuevas movilizaciones de protesta. Aunque llevan más de una década de continuas protestas, sin resultado, Lozano advierte de que no cesarán en su «lucha» contra «la manifiesta falta de interés en resolver un problema que afecta al medio ambiente, a la salud de las personas y a la economía de los bares y de los comercios».

La araña finlandesa

En el caso de Los Urrutias, la asociación vecinal, que preside Severo Sánchez, ha convocado cuatro concentraciones de protesta ante distintos organismos de las administraciones central y autonómica. La primera está prevista para el 17 de mayo, ante el Palacio de San Esteban, la Delegación del Gobierno y la Demarcación de Costas (del Ministerio). Los residentes denuncian la acumulación de lodos en las playas y el retraso en la construcción de cinco balnearios que permitan ir a pie varios metros adentro, hasta una zona de baño sin fango.

Fuentes de la Consejería, que dirige Javier Celdrán, aseguraron a 'La Verdad' que «no se ha dejado de trabajar en ningún momento» y que las brigadas de limpieza están centrados en la retirada de residuos a mano desde Estrella de Mar hasta Los Nietos. También emplean una máquina ligera de transporte.

Medio Ambiente también está «buscando un sistema de limpieza superficial de las aguas» en Los Nietos, mediante una embarcación ligera y de poco calado. Entre tanto, la Comunidad Autónoma ha propuesto al Ministerio de Medio Ambiente dragar la zona con la llamada 'araña finlandesa', la excavadora que según los informes científicos aportados por el Gobierno regional aporta «la técnica que menos afecta» al objetivo general de conservación de la laguna salada. Un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) detectó daños en el uso de esta máquina, pero la Comunidad insiste en que su empleo está avalado por varios expertos de prestigio.

Respecto a Los Urrutias, en Medio Ambiente señalaron que los técnicos continúan con la redacción de los proyectos para la construcción de los balnearios. Por ahora, la Consejería no tiene fechas para la instalación de estas infraestructuras, anunciada a los vecinos en 2017.