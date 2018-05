Descartan, de momento, cerrar playas tras aparecer tres carabelas portuguesas en la Región Una de las carabelas portuguesas halladas este sábado. / LV El jefe de Protección Civil de San Pedro confirma la aparición de restos de este organismo en Punta de Algas, El Mojón y Torre Derribada LA VERDAD y ALEXIA SALAS Murcia Lunes, 21 mayo 2018, 20:50

La aparición de tres ejemplares de carabela portuguesa este sábado, en Punta de Algas, El Mojón y Torre Derribada, no ha ayudado a aliviar la alarma social en torno a este hidrozoo de picadura altamente urticante. El jefe de Protección Civil de San Pedro del Pinatar, Vicente Salas, ha confirmado que los tres organismos fueron hallados muertos en la orilla y, por el momento, ha descartado la necesidad de cerrar playas. «La información es mejor que la prohibición. No dejar a la gente que entre al agua no va a conseguir nada», ha comentado Salas, cuyo equipo se encargará de vigilar las zonas de baño, retirar los posibles restos arrastrados por la corriente, informar mediante banderas y tomar medidas únicamente si se llegara a observar un mayor número de ejemplares.

El hallazgo de varias carabelas portuguesas en playas de la Región desde el pasado mes abril ha sembrado la preocupación entre los bañistas. Según comentó a 'La Verdad' Ignacio Franco, investigador del Instituto Español de Oceanografía, es muy habitual que por estas fechas se dejen ver algunos ejemplares de este temido hidrozoo. Este año su número es un poco mayor de lo habitual debido a los temporales de vientos que tuvieron lugar en la zona del Estrecho antes de Semana Santa. Al tratarse de una especie natural del Atlántico que no se reproduce en el Mediterráneo, los cuerpos deberían eliminarse de forma natural durante las próximas semanas. Según el experto, en los meses de verano ya no deberían quedar carabelas portuguesas en playas de la Región que pudieran causar problemas.