Confiesa que apuñaló ocho veces a su mujer pero ella quiere «olvidar todo lo que pasó» Iliya T.A. durante la vista del juicio en la sala de la Audiencia Provincial de Murcia. / Edu Botella / AGM El búlgaro Iliya T. reconoce que asestó ocho puñaladas a su mujer en un bar de Canara en un «ataque de celos», pero niega que quisiera matarla ALICIA NEGRE Murcia Viernes, 26 enero 2018, 18:58

La mujer de Iliya T. A. le ha perdonado. Esta búlgara de curvas rotundas y mirada profunda quiere enterrar el pasado y recuperar la vida con su marido, pese a las ocho puñaladas que éste le propinó, guiado por "los celos", el pasado junio en la terraza de un bar de la pedanía ceheginera de Canara. "Él se arrepintió enseguida y quería ayudarme. Nunca quiso matarme", ha sostenido hoy ante el tribunal la mujer. "Quiero vivir con él y olvidar todo lo que pasó".

Pese a las pretensiones de la víctima, la fiscal Dolores Ruiz cerró la puerta hoy a un posible acuerdo de conformidad y mantuvo su petición de ocho años de prisión para el acusado por un presunto delito de tentativa de homicidio, además de reclamar una orden de alejamiento que le impida acercarse a su mujer durante una década. El abogado de la defensa, Vicente Sanmartín, sostuvo que Iliya no tuvo en ningún momento intención de acabar con la vida de su mujer, con la que tiene dos hijos, y solicitó que sea condenado, en su caso, por un delito de lesiones con las atenuantes de arrebato -al actuar guiado por los celos- y confesión.

El sospechoso lleva cerca de 15 años ganándose la vida en España, principalmente como jornalero en el campo. El pasado 1 de junio trabajaba, junto a su mujer, en un almacén de Canara. A la hora de comer, ambos se sentaron en la terraza del bar Júpiter, sin realizar consumición alguna. En ese momento, según explicaron ambos, surgió entre ellos una discusión motivada por los celos de Iliya. "Mi mujer hablaba por teléfono, le pregunté con quién y me gritó", relató, "no sé qué me pasó en un minuto. Estaba furioso y no sé por qué lo hice".

El procesado aseguró no recordar numerosos detalles de la agresión debido a su "nerviosismo". Sí recalcó, en varias ocasiones, que se encontraba borracho, pese a encontrarse en jornada laboral. "Me bebí dos litros de cerveza con mi jefe". Insistió, además, en que tras la agresión, en lugar de huir, se quedó en el bar. "Mi mujer me decía 'corre, corre, que va a venir la policía', pero yo estaba muy preocupado y me quedé con ella hasta el último minuto".

El tribunal también escuchó el testimonio de la propietaria del bar, que fue testigo de la agresión y que se enfrentó al acusado, fregona en mano, para proteger a la víctima. "Estaba en la cocina y escuché que la estaba apuñalando. Salí y vi que ella se arrastraba por el suelo para protegerse y él le daba patadas", recordó la testigo. "Solo entendí una palabra, que dijo en castellano: puta".