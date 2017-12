El TSJ condena al Ayuntamiento a pagar 54.000 euros por la redacción de un plan industrial EFE ALEDO Viernes, 22 diciembre 2017, 08:49

El Ayuntamiento de Aledo deberá abonar 54.000 euros al equipo redactor de un plan industrial. Hasta ahora el Consistorio no había atendido tal obligación alegando que el plan no fue útil al no cumplir con la normativa urbanística en vigor. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado un fallo dictado por un juzgado que estimó la demanda presentada por los redactores del documento y la obligación de pagar el documento.

El fallo reprocha que el Ayuntamiento devolvió «sin mayor explicación ni motivación» el documento que la empresa presentó en julio de 2013 reclamando sus honorarios. Por ello el TSJ insta al pago del citado plan.