La DO Bullas celebra en Mula el brindis por el Vino con Denominación de Origen El momento del brindis. / José Luis Piñero En esta ocasión se han unido 28 Denominaciones de Origen, de 13 Comunidades Autónomas, que reconocieron la importancia que tiene el vino de calidad diferenciad JOSÉ LUIS PIÑERO Viernes, 18 mayo 2018, 08:44

La actividad de celebración del Día Movimiento Vino DO en la DO Bullas, se llevó a cabo en el Parque Cristóbal Gabarrón de la ciudad de Mula. Todos los asistentes realizaron, junto al resto de las DO españolas participantes, el brindis por el vino con Denominación de Origen, con el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar. Al acto asistieron los alcaldes y concejales de Mula y Bullas, así como viticultores, bodegueros y ciudadanos.

Mula es uno de los cinco municipios, de la Región de Murcia, cuyo término municipal está incluido íntegramente en la Zona de Producción de los vinos amparados por la DOP Bullas, territorio que se completa con viñedos de Cehegín, Pliego, Ricote, Bullas y parte de Moratalla, Caravaca, Calasparra y Lorca.

Las tierras de Mula por sus características son ideales para la producción de uva que reúne las condiciones para producir vinos dignos de protección con el signo de calidad DOP Bullas.

El Día Movimiento Vino D.O. se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017 y es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), con la que se persigue poner en valor la importancia que tiene para muchos de nuestros pueblos, municipios y zonas rurales el vino de calidad que se produce en nuestro país, uno de los de mayor diversidad del mundo.

En esta ocasión se han unido 28 Denominaciones de Origen, de 13 Comunidades Autónomas, que reconocieron la importancia que tiene el vino de calidad diferenciada, el vino con D.O., como producto diferenciador y de prestigio de muchos territorios de nuestro país, y acercar el vino con denominación de origen al público en general y a los jóvenes en particular, trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.