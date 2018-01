El Ayuntamiento achaca las críticas del SPPLB a una cuestión «personal»

Fuentes del Ayuntamiento de La Unión restaron ayer valor a las denuncias del sindicato SPPLB, que advierte de la falta de personal en la Policía Local. Desde el Consistorio se señaló que esta organización sindical «no tiene representación alguna en la Junta de Personal, tan solo dos agentes de toda la plantilla de la Policía Local están adscritos al mismo».

«En este caso concreto, además, tenemos constancia de que se trata de una reivindicación de tipo personal y no de todo el colectivo de policía, puesto que no es este el sindicato mayoritario y con representación en la Junta de Personal», añadieron fuentes municipales. «Desde el equipo de Gobierno agradecemos enormemente el esfuerzo y el trabajo que la plantilla de la Policía Local siempre ha realizado, y nos consta que las manifestaciones realizadas por el SPPLB no se ajustan a la opinión de la mayoría de los agentes, representados por otro sindicato», concluyen estas fuentes.

El Ayuntamiento se compromete, no obstante, a estudiar «meticulosamente» la situación de las bajas «y la casualidad de que suelan producirse durante la prestación del servicio ordinario». El equipo de Gobierno «tomará las decisiones oportunas y justas para solucionar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir, pero siempre pensando en nuestros ciudadanos y no creando alarma social injustificada».

El sindicato SPPLB denunció el miércoles la «inseguridad pública y laboral» ante la falta de personal en la plantilla de la Policía Local de La Unión. Según esta organización, durante los meses de diciembre y enero se ha dado el caso, en algunas jornadas, de que solo había disponible un agente para labores de seguridad ciudadana y atención de incidencias. El pasado lunes había solo un agente que «se sintió indispuesto», con lo que el cuartel quedó «desabastecido de agentes», señaló el SPPLB.