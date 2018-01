La Audiencia absuelve a un hombre acusado de atropellar a su exmujer en Puerto Lumbreras El recurso de la denunciante no ha prosperado ya que, según el tribunal, la sentencia del Juzgado de lo Penal de Lorca hizo «una ajustada y razonable valoración probatoria» de los hechos EFE Murcia Martes, 9 enero 2018, 12:06

La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Lorca que absolvió a un hombre que fue acusado por su exmujer de haberle atropellado cuando ambos coincidieron en las inmediaciones de un supermercado ubicado en Puerto Lumbreras.

El Juzgado declaró probado que la denunciante acudió el 11 de noviembre de 2013 al cuartel de la Guardia Civil de esta población murciana y denunció que su exmarido, con el que estuvo casada durante una veintena de años, la insultó y amenazó dos días antes al coincidir en las proximidades del local comercial.

Además, señaló en su denuncia que le atropelló con la parte delantera del coche, ocasionándole lesiones en la mano y en el antebrazo derecho.

La sentencia acordó la absolución del denunciado tras exponer que «no ha quedado acreditado, y así se declara expresamente, que la contusión que la denunciante presentaba en la mano derecha se la ocasionara el acusado impactándole con el vehículo».

La denunciante apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Murcia y alegó que el juicio contó con pruebas suficientes para dar los hechos por acreditados.

Su recurso no prosperó porque, según el tribunal, no es posible revocar una sentencia absolutoria si no se advierte que la misma sea ilógica, absurda o irracional.

Y añade que el Juzgado hizo «una ajustada y razonable valoración probatoria, atendiendo al material probatorio que se desplegó en la vista oral».