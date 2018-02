La alcaldesa se somete a una cuestión de confianza tras fracasar los Presupuestos

«Todos mis vecinos necesitan que Beniel siga avanzando»

La alcaldesa Mari Carmen Morales justifica la presentación de la cuestión de confianza porque «mis vecinos necesitan que Beniel siga avanzando. Son muchos los proyectos que recogía este Presupuesto de 2018, proyectos necesarios». Como aseguró ayer a 'La Verdad', «para mí lo primero son mis vecinos y ellos me dieron su confianza en las urnas. Si la oposición, con sus estrategias para no dejar gobernar, hacen que Beniel no avance, mi responsabilidad es tomar esta decisión. Todas las trabas que afectan solamente al equipo de gobierno, como reducir los salarios, no poder tener personal administrativo en la alcaldía y otras muchas cosas más, las he aceptado y nos hemos adaptado. Sin embargo, lo que le perjudique directamente a mis vecinos, conlleva otras decisiones», advirtió la primera edil.