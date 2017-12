La alcaldesa que huye del WhatsApp Álex Ester Hortelano, primera edil de Blanca, es abogada, senderista y catequista JESÚS YELO Domingo, 31 diciembre 2017, 12:36

Abogada, senderista y catequista, Ester Hortelano Ortega (Estación de Blanca, 1974) entró en política en el año 2003, de la mano del PP, y se convirtió en 2016 en una de las trece mujeres que rigen los destinos de sus respectivos municipios en la Región. Fue gracias a un pacto con Blanca Puede, una 'pinza' que desalojó de la alcaldía al socialista Pedro Luis Molina. Ahora, ese acuerdo ha saltado por los aires, al cesar Hortelano a los dos concejales de la marca municipalista de izquierdas. Así que la alcaldesa vive estas semanas los momentos de mayor tensión política desde que accedió al cargo.

De familia humilde -su padre fue encargado de una finca agrícola, y su madre, empleada en un almacén de frutas- es la tercera de cuatro hermanos y no olvida el fallecimiento de uno de ellos en 2009, a los 39 años. Fue buena estudiante, como lo prueba su paso por la entonces Escuela Graduada de la Estación de Blanca, Hoya del Campo y el IES de Abarán, donde hizo el bachiller y donde le marcó su profesor de Geografía ya fallecido, Benigno Arcas. La regidora blanqueña es licenciada en Derecho desde 1997 pese a que no ejerció como abogada hasta 2016, en un despacho laboral de Murcia, aprovechando que estaba en la oposición en el Ayuntamiento de Blanca. Su vocación, sin embargo, era ser maestra de escuela. Celosa de su intimidad -no tiene WhatsApp-, Ester Hortelano ejerce como catequista desde hace treinta años en la parroquia de la Virgen del Pilar, en La Estación, todos los viernes de cinco a seis. «Soy una persona de profunda fe», recalca. «La familia es fundamental; soy de misa dominical, creyente, necesito la fe para vivir y es Dios quien me marca el camino que debo seguir», explica.

Se considera una persona sencilla y le encanta el senderismo. «Me pongo ropa cómoda y salgo a caminar los fines de semana, a veces sola, otras acompañada, bordeando la Sierra de la Pila, contemplando las distintas estaciones del año y disfrutando de la naturaleza que me llena de energía. Es ahí donde encuentro mi paz», confiesa. En política «nunca ataco, siempre me defiendo», asegura. En cuestión de amores, su único novio y el amor de su vida es un abaranero, Fernando, funcionario de la Comunidad, con el que lleva dos décadas. «Lo conocí en cuarto de Derecho en Murcia», cuenta. ¿Cuándo pasará por el altar?, le preguntamos. Se detiene un momento. «Lo único que puedo decirte es que el 2018 va a ser un año importante en mi vida personal», responde. ¿Y aficiones? «Leo a muchos autores, como Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, aunque no tengo uno específico, y prefiero la novela histórica. También leo la prensa a diario por la noche».

De la mano de su padre

Alcaldesa desde el 21 de diciembre de 2016, su primer contacto con la política le vino de la mano de su padre, a quien sustituyó como interventora por el PP en unas elecciones municipales allá por la década de los noventa. En 2003, el que fuera alcalde de Blanca, Rafael Laorden, fue a buscarla para proponerle que le acompañara en la candidatura. Ella aceptó.

Ha sido concejal en las legislaturas 2003-2007; 2007-2011 y 2011-2015. Siempre ha ejercido con dedicación exclusiva, encargándose de competencias tan importantes como Hacienda, Personal, Cultura y Festejos, además de la portavocía del partido. «Me ha gustado siempre estar en un segundo plano», admite. En las elecciones de 2015, ganó el PP pero sin mayoría absoluta, con lo que perdió el gobierno municipal. En noviembre de 2016 y tras el pacto con Blanca Puede, Hortelano accedió a la alcaldía, aunque desde hace un par de semanas está en minoría tras cesar a sus dos socios de gobierno.

La primera edil reivindica a quienes renuncian a puestos profesionales para dedicarse a la política aun arriesgando un futuro incierto. «Estoy en política por vocación de servicio. No para servirme de ella sino para servir, y porque quiero y me gusta, no por dinero», subraya. «He rechazado ofertas profesionales por estar en política. Es todo un privilegio ser la alcaldesa de tu pueblo» sentencia.