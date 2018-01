Los agricultores alertan de un repunte de robos de maquinaria desde Navidad Un mecánico, ayer, reparando el puente que le hicieron a la furgoneta de Pedro Lencina. / G. López En Jumilla, Cieza, Blanca, Abarán y Lorca se han llevado desde aparatos para marcar arbolado, valorados en 4.000 euros, a una plataforma de 5.000 euros, según Coag JORGE GARCÍA BADÍA y PEPA GARCÍA Murcia Martes, 23 enero 2018, 01:59

Estacionó la furgoneta en el barrio de San Juan y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. «Mi impresión fue que se la habían llevado en una grúa, porque mi hijo aparcó en la puerta de su casa, bajó a verme y cuando subió, a los quince minutos, ya no estaba», relató ayer a 'La Verdad' Pedro Lencina, presidente de la DO Jumilla, sobre el robo de la Volkswagen Transporter que empleaba en los desplazamientos para una cuadrilla de nueve jornaleros. A este palo le siguieron otros desde diciembre hasta ahora, no solo en el municipio jumillano, sino también en Blanca, Abarán, Cieza y Lorca, y que llevaron ayer a Coag a alertar de un repunte de robos de maquinaria agrícola.

«Desde Navidad se está produciendo en cada uno de estos municipios al menos un robo por semana», advirtió Coag. En el caso de Lencina, la sustracción ha terminado con sabor agridulce porque ha recuperado la furgoneta, pero se tendrá que rascar el bolsillo por el estado en el que se la han dejado. «Un agricultor se la encontró aparcada de mala manera en un camino de una finca de Santomera y avisó a la Guardia Civil».

En la actualidad, la Volkswagen Transporter está en un taller de Jumilla y el arreglo le costará 2.000 euros. «Le hicieron un puente. Llevaba matrículas falsas y le arrancaron los asientos de atrás; se ve que querían anchura», ironiza Lencina. Se sospecha que fue empleada para cometer otro delito; en concreto, para cargar fruta sustraída. De hecho, Coag indica que para los hurtos «a veces se desplazan en vehículos robados que luego abandonan». Y ponen como ejemplo el robo en Cieza de una plataforma para cargar palés de frutas, valorada entre 4.000 y 5.000 euros, y que sacaron de una finca enganchada a un coche.

La Guardia Civil pide a los productores que estén «atentos a cualquier vehículo extraño»

La organización agraria también sospecha de que se están empleando camiones pluma para transportar la maquinaria agrícola sustraída, como remolques -valorados entre 8.000 euros y 10.000 euros-, gradas de labranza -su coste oscila de 7.000 euros a 8.000 euros-, e incluso un motocultor en Cieza y una máquina de marcaje de arbolado (4.000 euros) que se estaba empleando en una finca de Jumilla de almendros y frutales. Uno de los últimos golpes tuvo lugar la pasada semana, cuando se llevaron dos grupos electrógenos de una explotación de Avilés (Lorca).

En el listado de objetos sustraídos también hay sitio para material de menor entidad económica, como la batería de un tractor, valorada en 200 euros y que robaron de una explotación de Jumilla tras reventar la puerta del garaje. «A veces es más el desastre que dejan que lo que realmente se llevan», según Coag.

Anotar modelo y matrícula

El caso es que entre los grupos de WhatsApp de agricultores está circulando un mensaje del Grupo Roca de la Guardia Civil que informa de que «en las dos últimas semanas han robado varios aperos agrícolas en Abarán, Jumilla y Cieza», por lo que pide a los productores «estar atentos a cualquier vehículo extraño y, en caso de detectar alguno, nos informáis. Asimismo, si han visto algo extraño sobre estos aperos en alguna finca, comunicarlo también».

La organización agrícola corrobora que «se está avisando a los agricultores para ponerlos en guardia» y recomienda a los productores que, si detectan algún vehículo extraño, apunten la matrícula y el modelo para informar a la Guardia Civil, por si coincide que haya sido visto en otras zonas agrícolas.

Coag baraja dos hipótesis que expliquen estos robos. La primera, que sean profesionales: «No sabemos si se trata de un grupo organizado». La otra opción es que se trate de jornaleros que ahora mismo están sin tajo, y que emplean la información que tienen sobre las fincas para ganar dinero ilícitamente vendiendo maquinaria.