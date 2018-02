El PP de Pliego acusa al PSOE de boicotear su labor de oposición al no aplazar un Pleno

El PP tacha de «insolidario» al equipo de gobierno socialista por no aceptar el aplazamiento del último Pleno. Los populares habían presentado una moción sobre el apoyo a la no derogación de la prisión permanente revisable y pidieron aplazar la sesión porque no podía asistir uno de sus cinco ediles. El Pleno finalmente se celebró y la iniciativa fue rechazada con el voto de calidad del alcalde, Pedro Noguera, ya que Cs se abstuvo y hubo empate a cuatro votos entre socialistas y populares. La portavoz del PP, Ramona Jiménez, criticó ayer la «dictatorial postura» del PSOE. «Esta situación es injusta, solo se busca boicotear nuestra labor de oposición».