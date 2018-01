Ortiz asume el error y dimite «en contra de mi voluntad» para no perjudicar a Ballesta El ya exconcejal de Fomento, Roque Ortiz, en su última comparecencia ante los medios, el pasado viernes, en la que pidió disculpas por sus excesos verbales. / Vicente Vicéns / AGM Asqueado de la nueva política, se va dejando una carta al alcalde en la que dice que no está imputado en ninguna instancia «como otros» MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 24 enero 2018, 03:53

Roque Ortiz pasó ayer la mañana en la cuarta planta del edificio Moneo. No era una jornada más, sino su último día al servicio de los murcianos. Fue a recoger sus cosas sabiendo que se despedía tras 951 días en el Ayuntamiento de Murcia. A las 14.45 horas salía del despacho del alcalde, José Ballesta, con un pañuelo al cuello, como siempre, pero habiendo renunciado a su acta como concejal. Le transmitió en persona su decisión y le dejó una carta de despedida. «Me voy, me voy porque por encima de todo soy TU AMIGO».

La presión sobre Ortiz se hizo insoportable desde que hace seis días trascendió el audio con su intervención en un acto ante pedáneos en la sede regional del PP. Afirmó que a quien se le olvidara que el PP da trabajo a mucha gente y a muchas empresas es «un marrano» y habló de que había obras que iba a contratar directamente sin pasar por concursos públicos. Ballesta, que estaba a su lado el día que pronunció esas palabras, ni rechistó. Ambos quedaron a merced de los acontecimientos: la oposición pidió la dimisión de los dos y llevó las grabaciones a la Fiscalía con el objeto de judicializar el renuncio.

Pese a reconocer el error verbal, Ballesta le defendió apelando a su «personalidad volcánica» y le disculpó porque no había traducido en hechos concretos sus excesos. Pero el PP regional estaba del lado de los que pedían que, por ética y por estética, Ortiz abandonara el cargo público por promover actitudes caciquiles. El pasado lunes, la admonición del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, en el comité de dirección del PP, fue determinante para que Ortiz se diera por aludido y se reconociera en el espejo solo con su sombra. López Miras, como publicó 'La Verdad', declaró que «ya habría dimitido si fuera consejero o director general de mi Gobierno». Ayer, en un evidente compromiso, el alcalde y López Miras se encontraron. Fue en Alcantarilla, durante el 70 aniversario del primer salto en paracaídas en España ante la ministra Cospedal, pero entre ellos imperaba la tensión.

Dice que siempre respetó la ley en sus actos y admite su rebeldía contra la nueva forma de hacer política

La oposición coincide en valorar como «insuficiente» la renuncia y considera que es «la punta del iceberg»

El munícipe, más circunspecto que nunca y consciente del copero que estaba tomando la crisis, volvió a La Glorieta nada más acabar el acto.

Ortiz fue a su encuentro para darle las gracias, comunicarle su -inevitable- renuncia y dejarle la misiva que por la tarde el Ayuntamiento hizo llegar a los periodistas: «Me voy, en contra de mi voluntad, no estoy ni imputado ni investigado ni en ninguna instancia judicial de tipo alguna, administrativa o penal -no como otros-, pero me voy única y exclusivamente para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado y no quiero ser la causa de que la gestión de TU EQUIPO pueda verse empañada de forma injusta. Vale más la pena una noble acción silenciosa que una vulgar aplaudida».

Ortiz reconocía haber cometido «un desafortunado error verbal», pero se iba con supino cabreo, recordando que no necesita un cargo para vivir y que estos días ha reconocido la peor cara de la política, «la del acoso personal y familiar, la hipocresía y la falsedad». Quiso hacer constar que quiere a Murcia, que siempre ha respetado la ley en sus actos y admite su «rebeldía hacia la nueva política». «Si hubiera habido la más mínima irregularidad no haría falta que nadie hubiese pedido mi renuncia», anotó, rechazando la etiqueta de «político profesional» que le quieren endosar.

Ballesta sigue adelante: más tocado todavía en el ánimo, sin su principal apoyo y con un abierto enfrentamiento con el aparato de su partido, con el que no se entiende ni hay 'feeling'. Podrá seguir gobernando en minoría, porque Ciudadanos no apoyará una moción de censura que ansían el PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, pero está por ver si después de este costurón, que le obliga a rediseñar su equipo de gobierno, le quedarán ganas para postularse como candidato del PP a las elecciones municipales de 2019.

Vuelta a la Universidad

Ortiz (Alcantarilla, 1960) ha sido primer teniente de alcalde y delegado de Fomento desde el 13 de junio de 2015. Es funcionario de la Universidad de Murcia, de la que fue gerente entre 1997 y 2005, siendo el rector Ballesta. Es profesor asociado y doctor en Ciencias Químicas, como Miguel Ángel Cámara, exalcalde de Murcia, que lo nombró director gerente de Urbamusa (Urbanizadora Municipal del Ayuntamiento de Murcia) de 2005 a 2015.

Ortiz es el tercer concejal que abandona la Corporación en este mandato, después de Luis Bermejo, que dejó Ahora Murcia acusado por sus propias compañeras de tener negocios con un imputado por corrupción, y de José Ignacio Gras, exportavoz del PSOE, que se fue «por dignidad» tras ser suplantado por la dirección del PSOE en la negociación del presupuesto municipal de 2017.

La oposición coincidió ayer en valorar como «insuficiente» la marcha de Ortiz y exigió cambios de dinámicas de trabajo y de gobierno. El PSOE sostiene que las declaraciones del ya exedil «destaparon la caja de los truenos y evidencian una forma de funcionar del PP que el alcalde Ballesta no ha querido eliminar». Podemos se refiere al PP como «el partido de la mafia» y sostiene que «Roque Ortiz es la punta del iceberg». Ciudadanos lamenta que la dimisión de Ortiz responda más a una lucha interna en el PP que a una voluntad clara de regeneración de la vida política y exige agilizar la comisión de investigación. Cambiemos Murcia considera que la dimisión de Ortiz es una «decisión lógica y obligada». Ahora Murcia insiste en que frente a los «abusos y las prácticas corruptas del PP» solo cabe una alternativa de gobierno. La dimisión del edil fue 'trending topic'.