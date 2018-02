Orihuela: «He sido uno de los rectores a los que más zancadillas han puesto» El rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela. / Vicente Vicéns / AGM El Informe de Rendición de Cuentas de la UMU que se salda con un remanente «que superará los 70 millones de euros» EFE Murcia Viernes, 9 febrero 2018, 16:23

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela, consideró este viernes que es uno de los dirigentes de la universidad "a los que más zancadillas han puesto", a pesar de lo cual ha alcanzado logros de los que se siente "orgulloso" y con los que ha convertido la universidad en un "bombón" para su sucesor.

Orihuela hizo esas declaraciones durante la presentación del primer Informe de Rendición de Cuentas elaborado por la institución docente, y el segundo que se hace en España de esas características, para analizar todos los indicadores relacionados con su labor docente e investigadora.

El rector aseguró que le da "envidia" la universidad que dejará a su sucesor en el cargo, que se decidirá en las elecciones previstas para el próximo 6 de marzo, ya que el nuevo rector contará con herramientas que él mismo no tuvo, como la Oficina del Dato Único, que se ha creado precisamente a raíz de este informe.

Esta oficina integrará todos los datos relacionados con la universidad para ponerlos a disposición de la comunidad universitaria y poder así atajar los problemas en base a datos y realidades y no como hasta ahora, de manera discrecional por la ausencia de este tipo de análisis.

También el próximo rector contará con un "cuadro de mandos" de la universidad que antes no existía y que le permitirá conocer la evolución de los gastos e ingresos de manera actualizada, permitiendo así una mayor operatividad.

Para Orihuela, "uno de los problemas más difíciles" que ha encontrado en su mandato ha sido la situación laboral que encontró cuando llegó al rectorado y que ha cambiado por completo reestructurando numerosas áreas y acabando con un sistema heredado a su juicio perjudicial.

De ese logro, dijo, se siente muy orgulloso y ha esperado que "perdure" porque en su opinión la inercia anterior era "muy negativa" para la universidad.

En el lado opuesto, ha quedado en el tintero ejecutar una diferenciación real de las cuatro áreas en las que se divide la universidad (artes y humanidades, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la salud y ciencias e ingenierías).

Orihuela siempre ha abogado por diferenciar esas cuatro áreas como cuatro universidades distintas, que deben también tener diferentes criterios de contabilidad y gestión, explicó, una reforma que "no ha dado tiempo" a finalizar y que desconoce si está en los planes de los cinco candidatos a rector.

No ha dado tiempo a acabar esa reforma, dijo, porque sus cuatro años de mandato se ha reducido a dos y medio, dado que "el primer año fue para luchar contra una situación que no nos dejaba trabajar", la falta de financiación.

"Luchamos mucho, siendo rector me he manifestado en las calles con los alumnos y me han criticado por ello, pero he conseguido que tengan dos hospitales para hacer sus prácticas. Me he manifestado en la Asamblea Regional para pedir más techo de gasto, y nos lo han aumentado" dijo al respecto.

"El primer año fue de lucha, de plantarse como rector como nadie se había plantado antes, un año muy serio de disputar el sitio que le corresponde a la universidad, y no pude hacer otras cosas", insistió al respecto.

En cualquier caso, hizo una valoración "muy positiva" de su paso por el rectorado, del que se lleva, ha dicho, "muchos ratos hermosos y de gran satisfacción" y en el que los disgustos "han sido menores".

"Lo volvería a hacer, sin lugar a dudas", aseguró, aunque no se ha presentado a la reelección, ha dicho, porque siempre pensó que "la renovación es importante" y "las ideas se renuevan con nuevas personas", por lo que "los mandatos de cuatro años son mejores que los de ocho".

Además, aseguró que quiere continuar con su trabajo como docente y, sobre todo, como investigador, puesto que desde el cargo de rector ha interrumpido esas labores que nunca ha pensado en abandonar.