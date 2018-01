Orihuela se despide arremetiendo contra la UMU «alineada y alienada» que se encontró

El solemne acto que todos los años organiza la Universidad de Murcia (UMU) por la festividad de Santo Tomás de Aquino cada vez amenaza con hacerse más largo. Así que uno de los asistentes de la penúltima fila cogía fuerzas a mediodía comiéndose una pera y un par de galletas. Otros tuvieron que sacar fuerzas de los lugares más insospechados para no tomar directamente las de Villadiego cuando, un par de horas después, José Orihuela comenzó su último discurso como rector por Santo Tomás. Y no precisamente porque el acto se estuviera haciendo pesado, sino por los 'dardos' del propio rector, que además de sacar mucho pecho por su gestión en estos años, no dudó en arremeter contra aquella universidad que se encontró al llegar al despacho de la Convalecencia.

Fuentes consultadas por 'La Verdad', y que pidieron mantenerse en el anonimato «para no alimentar la polémica», aseguraron que causó «malestar y perplejidad», cuando menos, que el rector se refiriera en su discurso a aquella «universidad demasiado alineada y demasiado alienada». O a esa «universidad dirigida por el mercado de consumo», y a «las oligarquías que la venían manejando a su antojo apoyándose en un falso concepto de la democracia representativa». O que Orihuela se pusiera en el atril la medalla de abandonar «las prácticas seculares que iban encaminadas a la conservación de privilegios» en la institución. «Servidor deja el rectorado con la cabeza bien alta y el sueño bien conservado. He trabajado por aquellos en quienes creo y nadie podrá desalojar de mí la idea de que, a pesar del sufrimiento que ocasiona enfrentarse a los auténticos poderes, los del inmovilismo, si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede», repitió.

El desfile de premios extraordinarios de grado y de doctorado de los muchos alumnos excelentes de las muchas titulaciones de la UMU; la entrega de medallas a la dedicación universitaria; la investidura de los nuevos doctores y el discurso de la catedrática de Arqueología Clásica de la Universidad de Nápoles, Irene Bragantini, que posteriormente sería investida doctora honoris causa, anticipaban una fiesta más de la comunidad universitaria. Pero el discurso del rector y las reacciones posteriores dejaron un sabor agridulce. Cuando Orihuela pidió la «paciencia y atención» de los asistentes cuando fue a «detallar algunos aspectos de nuestra gestión» en el discurso con el que clausuró el acto, el señor de la pera ya había abandonado el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, como también algunos de los familiares de los premiados e investidos que inicialmente llenaban el auditorio. Sin embargo, en la sala continuaban algunos de los que luego serían 'embestidos' por el verbo del rector, que anunció que esa sería «la última vez que compareceré ante ustedes». A ellos especialmente les costó contener esa «paciencia» que pedía Orihuela a medida que este pasaba las páginas, y ni siquiera aplaudieron cuando el máximo responsable de la institución acabó su discurso, mientras aguantaban el tipo con una notable cara de circunstancias. Entre ellos, bien visibles, el exrector José Antonio Cobacho y el expresidente del Consejo Social de la UMU, Tomás Zamora. También sentó mal entre varios decanos, candidatos a las elecciones y algunos antiguos responsables universitarios que el catedrático de Matemáticas -que abandonará el Rectorado el próximo mes de marzo después de anunciar que no se presentará a la reelección-, subrayara que «las cuentas de 2016 son las primeras sin ninguna salvedad en la historia reciente de la Universidad». Con el repaso a la gestión económica del presente equipo de gobierno (e, implícitamente, de los anteriores), llegó también una buena sarta de reproches posteriores.

La institución publicará en breve un «exhaustivo informe de rendición de cuentas» elaborado por la Politécnica de Madrid

«'Limpiando' listas de espera»

Orihuela realizó un extenso recorrido por los méritos de su gobierno. Desde el aumento de los docentes (457 desde 2015) y las mejoras laborales para estos y para el personal de administración y servicios (PAS), al impulso a la investigación. «Nos vamos 'limpiando' todas las listas de espera del profesorado», dijo orgulloso. Eso sí, una de las medallas a las que más le sacó brillo Orihuela fue la asistencia del Rey a la apertura de curso en la UMU, hace dos años, «resultado de un esfuerzo importante del rector al más alto nivel». También hizo referencia al desbloqueo del pago de quinquenios y sexenios de los docentes, al aumento de cátedras, a la creación del código ético y a las mejoras en transparencia. De hecho, Orihuela anunció la publicación de un «exhaustivo informe de rendición de cuentas», que realizará la Universidad Politécnica de Madrid: «Una prioridad inexcusable en estos tiempos de complejidad organizativa».

Aseguró además que «no podemos contentar a todas las partes», así que «algunos protagonistas de la escena habrán perdido protagonismo. Me temo que se han dejado su consideración pública en el camino, pero supongo que el tiempo será sabio en la narrativa de los hechos».