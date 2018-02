La oposición ratifica sus enmiendas y reclama ya a Miras una ley integral Los ponentes y asistentes al acto celebrado ayer en el edificio Moneo de Murcia. / V. Vicéns / AGM El PP insiste en pedir el aplazamiento del Pleno de hoy para subsanar errores: «Si esperamos un mes no pasa nada», asegura su portavoz GREGORIO MÁRMOL Cartagena Jueves, 1 febrero 2018, 03:16

Los partidos de la oposición en la Asamblea Regional reclamaron ayer al Ejecutivo que preside Fernando López Miras que dé prioridad a la elaboración, antes de que acabe la legislatura, de un proyecto de ley de protección integral del Mar Menor que resuelva las lagunas de la de Medidas Urgentes, cuya modificación será debatida y aprobada hoy por el Pleno del Parlamento murciano.

Así lo expusieron representantes del PSOE, Podemos y Ciudadanos durante la reunión que ayer mantuvo la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para refrendar el dictamen, tras una última revisión de carácter meramente técnica. El texto fue modificado ligeramente solo para subsanar errores de carácter gramatical y jurídico, sin alterar ni su contenido ni su fondo.

Podemos reservó para debatir y votar en el pleno de hoy una enmienda rechazada en la Comisión dirigida a emplazar al Gobierno regional a la redacción de una ley integral para proteger la laguna, explicó la diputada María Giménez Casalduero. El representante de Ciudadanos Luis Fernández también emplazó al Gobierno regional a que tome esa iniciativa y el portavoz socialista, Joaquín López, sostuvo que López Miras debe tomar la iniciativa aprovechando el trabajo realizado esta legislatura en las comisiones de la Asamblea, escuchando a expertos de diferentes sectores y con los correspondientes informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico.

El Gobierno regional no tiene previsto tomar esa iniciativa en su calendario legislativo para este ejercicio y 2019 será año electoral, por lo que difícilmente lo hará. Desde el PP, su portavoz, Víctor Martínez, reclamó a la oposición el aplazamiento del Pleno si reconoce «graves errores y contradicciones en sus enmiendas». Los populares se han reservado para la sesión el voto particular a siete polémicas enmiendas que rechazan por entender que no mejoran el estado del Mar Menor. Según Martínez, la reforma de la ley propiciada por la oposición divide a la sociedad. «No pasa nada si esperamos un mes, porque hay más factores que influyen, además de la agricultura», aseguró.