Openderma, la solución ante tatuajes indeseados

La clínica utiliza los sistemas de láser de picosegundos y Q-switched para eliminar pigmentaciones y manchas de la piel debidas al sol y la edad EFQ Viernes, 16 febrero 2018, 23:23

Los tatuajes están de moda. Muchas personas recurren a ellos como una forma de mostrar quiénes son o lucir algo diferente en el cuerpo. Aunque hacerse uno suele ser algo meditado, a veces un cambio de etapa, el paso de los años o los requisitos de algunos puestos de trabajo obligan a abandonar esa preciada decisión y decidir quitarse un tatuaje o parte de él. En estos casos, el láser es un método infalible y seguro para eliminar cualquier tipo de pigmentación.

Openderma es, desde hace años, clínica de referencia en Murcia para la eliminación de tatuajes y manchas de la piel. Situada en la calle Trapería 3, este centro dermatológico nació hace quince años de la mano del doctor Martínez Escribano con la clara vocación de ayudar a los pacientes a solucionar sus problemas de piel mediante los sistemas más vanguardistas, seguros y eficaces. El procedimiento lo realizan enfermeras y médicos dermatólogos especializados en tratamientos láser. La clínica utiliza, además, los sistemas de picosegundos y Q-switched, unas nuevas tecnologías innovadoras que, a diferencia del sistema de dermoabrasión, cuidan la piel y permiten eliminarlos sin dejar señal y evitando cualquier tipo de cirugía.

Un tratamiento personalizado

A pesar de lo que pueda parecer, no todos los tatuajes ni colores necesitan la misma cantidad de sesiones para ser eliminados. Aquellos localizados en la espalda con frecuencia son más profundos y necesitan mayor número de sesiones que, por ejemplo, los situados en el cuello. En función del tiempo que la tinta lleve en la piel y los tipos de colores, el proceso requerirá también un número determinado de sesiones. Las tonalidades negras, azules oscuras y rojas son más sencillas de hacer desaparecer y requerirá menos visitas que aquellos realizados con tinta amarilla, verde manzana o azul celeste. Para decidir cuántas necesita cada paciente, Openderma cuenta con médicos especialistas que estudian cada caso de forma particular y que deciden qué laser es mejor para cada paciente. "Lamentablemente no hay un método que elimine todos los colores. El tratamiento de elección para borrar tatuajes es el tipo Q-switched y el de picosegundos. El segundo tipo de láser es más efectivo pues emite la energía en menos tiempo, el paciente se ahorra número de sesiones, es más rápido y el resultado final es mejor, más limpio" destaca Berta Sierra, médico de Openderma.

Openderma elimina con láser, además de tatuajes, micropigmentación en cejas y labios y manchas solares y seniles

Un procedimiento seguro y eficaz

La eliminación de manchas y de tatuajes con láser es un sistema indoloro pues, además de usar una crema anestésica previa, es un método más preciso y selectivo sobre el pigmento, por lo que se puede emplear incluso en pieles oscuras. En el caso de manchas solares o seniles en cara, escote o dorso de manos, habitualmente una sola sesión es suficiente y no es necesaria anestesia porque se actúa a un nivel muy superficial y el paciente no sufre ningún tipo de dolor.

El láser de picosegundos, al ser más selectivo que el Q-switched, no produce señales ni marcas ni afecta a la piel de alrededor, por lo que la recuperación es muy rápida. El paciente debe protegerse del sol antes y después del tratamiento y aplicar sobre la zona tratada una crema antibiótica y regeneradora para prevenir infecciones y alteraciones del color de la piel.

Una técnica para todas las edades

El procedimiento es válido para personas de cualquier edad. Los especialistas de Openderma realizan un estudio de las características de la piel de cada paciente para adaptar el tratamiento a cada caso. Si bien los tatuajes son más frecuentes en gente joven, las manchas por el sol, a pesar de que se asocian a personas mayores, cada vez son más frecuentes en personas de en torno a 30 años de edad, especialmente si han tomado mucho el sol o si la tonalidad de su piel es más blanca.

El tratamiento mediante láser de picosegundos y Q-switched destaca por su seguridad y eficacia

La implicación y el trato cercano, la formación de los dermatólogos y enfermeras y la tecnología de última generación han convertido a Openderma en un centro de referencia en la eliminación de tatuajes, micropigmentaciones, manchas solares, manchas de la edad, cicatrices pigmentadas por acné, quemaduras y otras causas.

Más información en:

Clínica Openderma

www.openderma.com

C/Trapería nº 3 3ºD 30001 Murcia

968 22 02 02 / 601 60 32 22