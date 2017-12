La ONCE dedica el primer cupón de 2018 a los cordiales murcianos Presentación del cupón de la ONCE dedicado a los cordiales. / Ayuntamiento de Murcia El billete formará parte de una nueva serie monográfica dedicados a los dulces de Navidad en España EFE Murcia Martes, 26 diciembre 2017, 14:09

El concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco, junto a Juan Carlos Morejón de Girón, delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia; Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia y Pedro Salinas, jefe del departamento de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, presentaron este martes el cupón dedicado a los cordiales murcianos.

Este cupón, que será el primero de 2018 ya que corresponde al sorteo del próximo 1 de enero, forma parte de una nueva serie monográfica dedicados a los dulces de Navidad en España, que muestra la variada repostería de las 17 Comunidades Autónomas en estas fechas.

De esta forma, cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este típico dulce murciano a través de una imagen cedida por la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura.

Forman esta serie de cupones los mantecados y polvorones de Estepa; el guirlache de Aragón, el turrón de sidra; la salsa de Nadal y la coca de Torró y Amargos, el turrón de Gofio con frutos secos, la tostada de Navidad, las pastas de Castilla y León, el mazapán de Toledo, el turrón de la Comunidad Valenciana, el bollo turco de Jerez de los Caballeros, la trata de Mondoñedo, el roscón de Reyes de la Comunidad de Madrid, los Cordiales, la cuajada de Ultzama, la Intxaursaltsa, el mazapán de Soto, y el tortell de Reis.