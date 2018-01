El Gobierno regional matiza al consejero y niega que quiera prohibir fumar en las playas El consejero de Salud, Manuel Villegas, detalla las acciones de la estrategia regional contra el tabaco. / Edu Botella / AGM El Ejecutivo asegura que, aunque no tiene las competencias, su intención es trabajar con los ayuntamientos para lograr zonas sin humo en la orilla del mar JULIÁN MOLLEJO y LV / EFE Murcia Miércoles, 31 enero 2018, 14:18

Ofensiva contra el tabaco. El Gobierno regional abordó este miércoles en el Consejo de Gobierno la creación de una estrategia regional que combata el consumo de esta sustancia en la la Región, ya que, tal y como recalcó el consejero de Salud, Manuel Villegas, "tabaco es igual a muerte". Villegas recordó que fumar acorta 10 años la vida y que el tabaco es el causante del 90% de los cánceres de pulmón.

El 28% de los murcianos fuma habitualmente, un porcentaje superior a la media nacional, algo que el consejero achaca al elevado número de mujeres fumadoras que además ha aumentado en los últimos años. Por ello, el principal objetivo de esta estrategia es la de rebajar al 5% de fumadores para el año 2025.

Entre las medidas que se tomarán se incluye la concienciación de la población y "desnormalizar" el consumo de tabaco, así como acciones sociales en educación, comunicación y campañas en centros sanitarios. Además, Manuel Villegas se mostró partidario de extender la prohibición de fumar en las playas de la Región. En este último caso, según indicó el consejero, trabajará en colaboración con los ayuntamientos y confió en que este verano pueda haber playas "libres de tabaco", algo para lo que se necesitará la colaboración y "corresponsabilidad" de toda la sociedad, pues la legislación vigente sí permite fumar en esos espacios.

Fuentes del Gobierno regional aseguraron a 'La Verdad', tras la comparencia del consejero de Salud en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo no tiene intención de promover ninguna prohibición, tal y como manifestó Villegas ante las preguntas de los periodistas. La Comunidad promoverá con los ayuntamientos la inclusión en las ordenanzas municipales de planes para concienciar a la población para que no se fume en las playas. Las mismas fuentes señalaron la posibilidad de que solo "en algunas playas" no se permita consumir cigarrillos.