La ocupación hotelera en el Mar Menor sufre un descenso del 4% en julio

Hostetur teme que en agosto haya otra caída

No más de tres puntos de caída espera para agosto la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) en el Mar Menor. La presidenta de Hostetur, María del Mar Martínez, explicó ayer que «la primera quincena de julio no fue buena, pero la segunda mejoró bastante y en agosto esperamos superar las cifras de 2015, ya que el pasado verano llegamos al 93% y eso es probable que no lo alcancemos». Para Martínez, «con la catástrofe del pasado año no pudimos fidelizar a tantos turistas, se masificaron playas del Mediterráneo que antes no lo estaban y no dimos la imagen que teníamos que dar, de modo que sabíamos que iba a ser un verano más difícil». Cree que la diversidad de oferta del sector hace que «unos han bajado un 15% y otros han subido un 10%». El objetivo de Hostetur es que «la Comunidad lleve a cabo todas las medidas previstas para la total recuperación del Mar Menor, que ha mejorado considerablemente y está mucho más transparente, y así volver cuanto antes a la normalidad».