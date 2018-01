Objetivo: duplicar el número de turistas

Critican que se deje de lado el Mar Menor

Los diputados nacionales Miguel Garaulet y José Luis Martínez, el parlamentario regional Miguel López-Morell y el secretario de Comunicación de Ciudadanos, José Luis Ros, denunciaron que «el Gobierno regional ha arrojado la toalla y no ha sido valiente para asumir la promoción turística del Mar Menor como la prioridad del sector durante este año, tal vez porque no conciben al Mar Menor como el principal destino turístico regional». Martínez manifestó que la laguna «no puede dejar de ser una prioridad. Después de un año muy difícil para el sector turístico de la zona, el Ejecutivo demuestra con su desinterés que no va a apoyar lo suficiente al sector como para recuperar la dañada imagen y aumentar la calidad y la cantidad del número de visitantes».