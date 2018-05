El Obispado lanza una campaña para animar a los estudiantes a matricularse en Religión Presentación de la campaña del Obispado. / O. C. LA VERDAD Miércoles, 30 mayo 2018, 12:39

El Obispado de Cartagena presentó este miércoles la campaña 'Me apunto a Religión', que quiere recordar a padres y alumnos la posibilidad de cursar esta asignatura el próximo curso. El delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, José Ruiz, presentó a los medios de comunicación el vídeo promocional realizado por Conferencia Episcopal Española, que este año dirige especialmente su atención a los adolescentes y jóvenes que ya no se inscriben en Religión o que nunca se han matriculado en esta asignatura. «Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a Religión» es la premisa de esta campaña cuya intención es, según Ruiz, que se refuerce el interés por la asignatura de quienes ya la cursan y «que los que no están matriculados se lo cuestionen».

El delegado de Enseñanza ofreció también de los datos de inscripción de este curso (2017-2018). Desde el Obispado destacaron el aumento del número de alumnos matriculados en la asignatura de Religión Católica, situándose por encima de los 171.000 inscritos, lo que supone el 70,75 % del total de alumnos. «Se consolida la progresión de crecimiento de los últimos años y esperamos que se puedan realizar las matriculaciones en función del derecho que tienen los padres en la elección de la educación de sus hijos», subraya José Ruiz. El Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, afirmó que la clase de Religión Católica «no es una catequesis, no pretende adoctrinar, sino formar en el conocimiento de la Religión» y que es además una «preparación seria de cara a la vida de fe».

En la rueda de prensa se presentó también la campaña «No le des más vueltas ¡Decídete!» destinada a los alumnos de Bachillerato, con el objetivo de que se planteen ser profesores de Religión como opción de futuro laboral. Para ello, la Delegación de Enseñanza les anima a estudiar el Grado en Ciencias Religiosas (título con reconocimiento civil, RD 1619/2011, BOE 276) «como una opción más para su salida profesional».