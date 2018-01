«No habrá nuevos trasvases si no hay consenso», afirma la ministra de Agricultura

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló ayer que considera «posible y necesario» un acuerdo con el PSOE para lograr un pacto nacional del agua. En una entrevista publicada por 'El País' y preguntada por si ve posible que haya consenso en el seno del PP, afirmó que «nuestro propósito es que todas las comunidades ganen con los acuerdos del pacto. Probablemente no resolveremos ya y para siempre los problemas. Pero el objetivo es que todas las comunidades estén mejor de lo que están sin el pacto».

García Tejerina precisó que el pacto será fruto de un análisis integrado de las distintas fuentes y del acuerdo «para no interrumpir las decisiones importantes». La ministra avanzó la posibilidad de que el pacto recoja nuevas desaladoras. «Si están debidamente planificadas, sí. El plan hidrológico de 2001 contemplaba al menos nueve. Todas las que hoy están abasteciendo al Levante. No se puede decir no a ninguna fuente de agua», agregó. A la pregunta de si se plantea que pueda estar el trasvase del Ebro, respondió: «Las infraestructuras requieren mucho tiempo de planificación y de ejecución, por lo que tiene que haber un pacto con el de enfrente. Porque, si no hay ese acuerdo, todo es una utopía».

En sentido, añadió que no habrá nuevos trasvases si no hay consenso. «Porque se necesitan votos en el Congreso de los Diputados y porque nos metemos en una rueda». También fue cuestionada sobre si se debía poner una fecha de finalización al Trasvase del Tajo. Su respuesta fue que «el trasvase actual es fruto del acuerdo de las cinco comunidades afectadas. En el memorándum, al que luego se dio forma de ley, se dio garantía y prioridad a la cuenca cedente. Casi se duplicó la cantidad mínima [que debe quedar] en la cuenca cedente antes de hacer un trasvase. De hecho, llevamos meses sin trasvases. Dos millones y medio de personas beben del trasvase y 150.000 hectáreas se riegan», añadió. La ministra agregó que desde Valencia, donde gobierna el PSOE, «me han pedido un trasvase en estos momentos. Y, con el agua embalsada que hay actualmente en el Tajo, mi respuesta es que eso requiere una modificación legislativa: la ley garantiza 400 hectómetros cúbicos de mínimo en la cuenca cedente».