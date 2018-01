El nuevo partido de Garre quiere concurrir a todos los ayuntamientos Garre (derecha), junto a José Gabriel Ruiz, durante la presentación ayer del partido. Al fondo, algunos miembros de Somos Región, como José Belmonte Serrano (i) y Jerónimo Tristante (d). / Edu Botella / AGM La formación Somos Región, ya registrada en el Ministerio, celebrará después de Semana Santa su primera convención regional ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 24 enero 2018, 03:22

El nuevo partido del expresidente regional ya ha cobrado forma y ha dado a conocer su nombre: Somos Región. Alberto Garre dio en la mañana de ayer el pistoletazo de salida de esta nueva formación que, este mismo martes, inició su registro en el Ministerio de Interior y que, después de Semana Santa, previsiblemente celebrará su primera convención regional.

En ese encuentro, los militantes deberán mostrar su apoyo al borrador de estatutos en el que trabaja el nuevo partido, bajo la coordinación del que fuera consejero de Presidencia del Gobierno regional José Gabriel Ruiz. También será el momento de elegir los órganos de dirección -los integrantes del Consejo Político Regional, máximo órgano entre convenciones, y 18 de los 20 vocales de la Dirección Ejecutiva Regional-. Después, llegará el momento de comenzar a implantar las agrupaciones locales.

«¿Con qué fuerza moral puede un presidente indicarle la puerta de salida a un concejal cuando tiene en su gabinete un asesor investigado?»

«La 'política del garbillo'»

Este partido «de ámbito regional, con vocación regeneracionista, de centro social y reformista», nace con la intención de concurrir a todos los ayuntamientos de la Región. Garre avanzó, no obstante, que a la hora de elaborar las candidaturas piensa llevar a cabo la 'política del garbillo'. «En los partidos nos conocemos todos», incidió. «Basta con garbillar un poco para apartar los garbanzos negros». El expresidente regional se mostró convencido, no obstante, de la calidad de su equipo. «Sé que ninguno de ellos tiene problemas judiciales, ni de estómago», subrayó.

La formación, surgida de la Plataforma Cívica Región de Murcia, medirá sus fuerzas en las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2019. Garre no dio pistas, sin embargo, sobre con qué otras formaciones estaría dispuesto a sentarse a negociar. «Con quien mejor programa presente para la Región», insistió. «Con ese me entenderé sin duda».

El líder político pachequero justificó el nacimiento de esta nueva fuerza política, que ha despertado gran interés en la escena regional, en la «dejadez» de los distintos gobiernos estatales y en la «pasividad» demostrada por los representantes murcianos en las Cortes Generales. «Cuando se habla de agua, algunos entienden hacer aguas y se marchan al lavabo», ironizó Garre. «Nuestros representantes no son reivindicativos ante la actitud pasota del Gobierno».

Garre hizo hincapié, además, en que la formación será «garante de la necesaria regeneración de la vida política en nuestra comunidad». En este sentido, insistió en que el Ejecutivo regional no está actualmente «investido de autoridad» para reclamar lo que a la Región le pertenece. «La autoridad es fuerza moral y de eso venimos adoleciendo largo tiempo».

El expresidente regional se refirió a la petición realizada este lunes desde la dirección regional del PP para que Roque Ortiz dimitiese como concejal -como finalmente hizo- por la actitud que mantuvo en una reunión con pedáneos. «¿Con qué fuerza moral puede un presidente indicarle la puerta de salida a un concejal cuando tiene en su gabinete un asesor investigado -en clara alusión a David Conesa, procesado en la rama murciana del 'caso Púnica'-?», remarcó Garre. «Yo siempre pedí generosidad y a veces no me hizo falta ni pedirla. Qué poca nota han tomado estos señores. Han conseguido que los ciudadanos ya no crean en los políticos».