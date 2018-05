«Las nuevas plataformas de alquiler son imparables» Los propietarios que anuncian sus casas en internet logran ingresos extra y nuevos amigos ALEXIA SALAS Domingo, 20 mayo 2018, 08:26

«Homeaway fue para mí una solución cuando tuve problemas financieros», explica Germán, propietario de una vivienda con piscina en La Manga Club que ha alquilado a sucesivos turistas durante siete años. Su experiencia como arrendador digital no ha podido ser mejor. «Alguien se interesa por alquilar tu casa, te hacen una reserva, le cobras mediante una transferencia bancaria y listo», explica el propietario. Jamás ha tenido un problema, ni con los cobros ni con la vivienda. «Les cobro una fianza por posibles daños, y nunca la he tenido que usar porque el comportamiento de los visitantes ha sido ejemplar. Los últimos me dejaron hasta las sábanas lavadas», explica Germán, que ha ayudado a otros amigos a registrar sus casas en alguna de las plataformas de alquiler vacacional.

En los últimos años, los turistas -sobre todo familias con niños de 7 a 12 años y aficionados al golf- han pagado por alojarse en su casa entre 1.400 y 1.800 euros a la semana. «Es la media del mercado por La Manga Club, donde casi todos los propietarios alquilan a través de Homeaway», comenta el arrendador. Cree que «este tipo de demanda turística ha ido a más por cómo va la economía mundial». «A los propietarios nos ayuda además a costear los gastos de la vivienda, que en La Manga Club son altos, aunque te pintan la casa cada tres años, tienes médico 24 horas y una seguridad eficaz», comenta de la urbanización de lujo.

Cuando sube su nueva oferta a uno de esos escaparates inmobiliarios en la red, pueden clicar desde cualquier punto del mundo. «Aproximadamente, un 70% son extranjeros», afirma.

Hacer un 'homestyle'

Para lograr la atención de los turistas, aconseja «hacerle un 'homestyle' a la casa, lo que se dice en Murcia un lavado de cara, pero también es positivo tener atenciones con los clientes. Yo les dejo cervezas y zumos fríos y un buen centro de flores». Está convencido de que obtuvo buenos comentarios y más interesados porque su respuesta fue siempre rápida. «Un sábado por la noche se les rompió el microondas y esa misma noche me presenté con uno nuevo», cuenta de su función como anfitrión. Además de los ingresos extra, Germán ha encontrado nuevas amistades entre sus inquilinos. «Siempre les aconsejo sobre dónde ir por la zona, para eso soy un máquina, pero también hemos cenado a veces juntos, e incluso hemos hecho negocios», explica el propietario. Cree que su prohibición sería un error: «Estas plataformas de alquiler son imparables. No se le puede poner puertas al campo», opina.

Idéntica visión positiva de la experiencia de arrendador digital tiene Maribel, dueña de un chalé con piscina privada en Mar Menor Golf (Torre Pacheco). «Me ha salvado la situación durante el tiempo en que he estado en paro», comenta sobre las 15 ocasiones en que ha alquilado su casa. La fórmula resulta especialmente atractiva a los propietarios porque «el precio lo pones tú y les cobra Airbnb», ya que esta funciona de manera diferente que Homeaway, que cobra una cuota fija como única transacción con el propietario. Maribel asegura que «los inquilinos dejan la casa superbien. Un chico que vino de Dubai a visitar el circuito de Cartagena me dejó unos pasteles en la nevera».