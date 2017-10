La nueva desaladora, que tendrá un tamaño más manejable, atrae el interés de otros productores Productores y representantes de cooperativas del Guadalentín conocieron ayer el proyecto. / PACO ALONSO Los promotores explicaron ayer los detalles de la inversión a medio centenar de empresarios agrícolas y cooperativas del Valle del Guadalentín MANUEL BUITRAGO Martes, 17 octubre 2017, 02:58

La futura desaladora de alta capacidad que se pretende instalar en el Valle de Escombreras se proyectará por fases y tendrá una estructura flexible para ir modulando su producción conforme evolucione la demanda de agua para la agricultura. La fase inicial aportaría unos 50 hectómetros anuales, apuntaron los promotores de esta inversión, que ayer explicaron los detalles del proyecto a los representantes de las principales empresas agrícolas y cooperativas del Valle del Guadalentín.

El proyecto prevé tres conexiones de la futura desaladora a los canales del Postrasvase: en La Pedrera, en el Azud de Ojós y en el pantano de Algeciras, este último en la zona del Guadalentín. Recalcaron que esta desaladora servirá de complemento para cubrir el déficit, por lo que la plantean como un sustituto de los trasvases.

Castilla-La Mancha propone blindar de nuevo la cuenca del Tajo en su Estatuto de Autonomía

El Foro de la Economía del Agua recalca que el Segura soporta el mayor estrés hídrico de la UE

El Estatuto manchego

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, sugirió ayer que se proteja el agua en su Comunidad Autónoma dándole rango de derecho fundamental, proponiendo blindarla también a través del Estatuto de Autonomía regional. Tras reunirse con el presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo, Alejandro Cano, García Molina dijo que hay que proteger el agua «igual que se protegen otros derechos», urgiendo a que sea un «tema central» en el pensamiento político del Gobierno autonómico. «Creemos que debe ser un derecho fundamental porque es un bien común sobre el que se está priorizando el negocio y el enriquecimiento de alguno», lamentó García Molina, quien ha aseverado que la situación del río Tajo «empieza a ser insostenible».

Por ello, pidió servirse también de la ciencia «para ayudar a entender los pasos políticos para conseguir un medioambiente más sostenible, más solidario y dejar que el río siga su curso». Este contacto con la Plataforma es el primero de una ronda de reuniones que desde la vicepresidencia segunda quiere impulsar García Molina. «No será la última vez que nos veamos. Hay que tomar este tema en serio y procurar soluciones legales y políticas», finalizó.

Riesgo para el consumo

España, un país con dos terceras partes en riesgo de desertificación y con un rango de lluvias por debajo de la media desde 2014, padece la peor sequía de los últimos 20 años, aunque por ahora el abastecimiento de agua para consumo humano no peligra, según el economista e investigador Gonzalo Delacámara. A corto plazo no se prevén cortes generalizados en el suministro de agua en ciudades españolas porque el artículo 60 de la Ley de Aguas establece una jerarquía de usos. El Ministerio de Agricultura apuntó días atrás en la misma dirección, indicando que no descarta restricciones el año que viene.

Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua, detalló que si la sequía persistiera y agravara la situación, el corte de agua afectaría, en primer lugar, a los usos que la ley no considera prioritario, como son los recreativos, acuicultura, industriales y agrarios, entre otros. Recalcó que los abastecimientos a la población se pueden garantizar, por lo menos, en el corto plazo.

A su juicio, España padece una «enfermedad crónica», provocada por la escasez del agua en general, que en periodos de sequías se agudiza por el descenso acusado de las lluvias, pero sobre todo como consecuencia de todos los usos y presiones sobre el agua. Dicha escasez se refleja con intensidad en el Segura, una de las cuencas con mayor estrés hídrico de la Unión Europea, y en la del Duero.

Respecto al uso de fuentes alternativas como las desaladoras para mitigar la sequía, explicó que si el agua desalada le cuesta al agricultor un euro el metro cúbico y la puede sacar, a veces de manera ilegal, del acuífero a un precio entre 15 y 25 céntimos, ¿qué va a hacer el regante? «España es experta en construir obra pública, pero no en generar los incentivos necesarios para operarla», concluyó.