El niño que eligió a su madre «Hay gente que se mete donde no la llaman», manifiesta María del Carmen H., madre de acogida permanente de uno de los 58 menores de la Región que viven con familias ajenas María del Carmen y Berto, en el salón de casa. / Guillermo Carrión / AGM MARTA SEMITIEL Murcia Domingo, 8 octubre 2017, 09:03

La vitalidad de María del Carmen H. embriaga a cualquiera que entre por su puerta. Han pasado trece años desde que conoció a Berto —nombre ficticio—, un niño al que su parálisis cerebral no le deja caminar ni articular palabra, pero lo recuerda como si fuera ayer. “Estaba sentada en el suelo con todos los niños de la clase, de pronto me enseñó un juguete que tenía en la mano y me puse a jugar con él. Al día siguiente repitió la escena, un segundo después tuve que levantarme para ir a atender a otro niño, pero se enganchó a mi bata y se vino conmigo. Desde entonces, paso que yo daba, paso que daba él detrás de mí. No podía quitármelo de encima. Por eso digo siempre digo que yo no escogí a Berto, sino que él me eligió a mí”, recuerda.

Por aquel entonces, el pequeño tenía cuatro años. “Él vivía en un hogar para niños dependientes tutelados por la Comunidad, pero empecé a traérmelo a casa algunos días sueltos, como Familia Amiga —programa de acogimiento ocasional—, luego se quedaba conmigo los fines de semana”, cuenta. “Poco después de cumplir los 11 años, me llamaron para decirme que se lo llevaban a Málaga a otro centro. Me puse nerviosísima. Llamé a mi hijo corriendo para decirle que se llevaban a Berto, y me dijo: ‘No mamá, Berto de la casa no sale’. Entonces tramité el acogimiento permanente y me lo concedieron”, dice mientras lo mira con los ojos repletos de ternura.

Como ella, 58 familias de la Región han decidido acoger de forma permanente a un niño que no es suyo, “pero como Berto hay muy pocos, normalmente no se suelen acoger niños con una dependencia total como la suya. La mayoría de niños que tenemos en acogida solo tienen retraso en la madurez, pero en cuanto crecen en hogares, son niños completamente normales”, apunta Inma Oltra, Jefa de la Sección de Acogimiento y Adopción de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

Vivir sin hacer planes

El despertador suena a las siete cada mañana. María del Carmen prepara el desayuno, despierta a Berto, lo asea, lo viste y se prepara. A las nueve pasa el autobús que lo lleva al colegio de educación especial, en el que ella trabaja como monitora de comedor. A las cuatro de la tarde, ambos vuelven juntos a casa. Berto duerme la siesta, luego salen a pasear o a hacer compras. Lo ducha, le da la cena y a las ocho ya está en la cama. A pesar de tener una rutina muy definida, su estilo de vida se define por “vivir el día a día, sin hacer planes. Porque en cualquier momento a Berto le puede dar una crisis y podemos acabar en el hospital”, asegura.

La última vez fue en 2014. “Nos pasamos 15 días ingresados. Los médicos me dijeron que le había dado una crisis y que había sufrido un deterioro neurológico. Desde entonces empeoró físicamente, está más rígido, se le torcieron más las manos y los pies”, cuenta. A pesar de su diagnóstico, María del Carmen define a Berto como “un niño muy feliz”.

— ¿A qué ha renunciado por tenerle?

— ¡He cambiado hasta de casa! —dice entre risas—. Hombre, depende de mí por completo. Hay días que te levantas con más fuerza y días que te levantas con menos. Pero compensa, porque cuando le ves esa sonrisa, se te quitan todos los males.

— ¿Su familia y sus amigos opinan lo mismo que usted?

— Sí. Me apoyaron desde el primer momento. La verdad es que sin ellos me habría sido muy difícil hacerme cargo de Berto. Sí que es cierto que hay gente que se mete donde no la llaman, o que me dice que me he echado una carga, con lo bien que podría vivir sola. Pero yo nunca lo he visto así, sino todo lo contrario.

Pensamientos prohibidos

El rostro de María del Carmen se nubla cuando le hablan del futuro. Imaginar su vida sin Berto es algo que ella misma se prohíbe, lo que sí tiene claro es que será su hijo mientras ella pueda tenerlo, “hasta que por edad ya no pueda encargarme de él. Y entonces lo lleve a algún centro donde mi hijo, mi nieta y yo podamos ir a verlo cada vez que queramos”, dice.

A pesar de que la Región es una comunidad “muy solidaria”, señala Oltra, más de 240 menores viven todavía en centros de acogida tutelados por la Comunidad. Unos 34 de ellos, los más suertudos, pasan tiempo de forma esporádica con alguna familia, a través de los programas Familia Canguro, Familia Amiga o Acogimiento Temporal. Para Violante Tomás, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, estos núcleos familiares “hacen un trabajo magnífico a la hora de ofrecer a esos niños una nueva vida. No solo atienden sus necesidades vitales, sino que les proporcionan un entorno emocional adecuado y un crecimiento para que se desarrollen como personas”, dice con agradecimiento.

Tanto Oltra como Tomás destacan la necesidad de más familias de acogida. María del Carmen, por su parte, es más cauta y aconseja a cualquier persona que se plantee un acogimiento permanente “que sepa muy bien dónde se mete, que no se asuste con lo que se le viene encima y sobre todo que le gusten los niños, porque hay que tenerlo muy claro y estar dispuesto a cambiar tu estilo de vida”, concluye.