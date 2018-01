La nieve llega al Altiplano, a Sierra Espuña y a pedanías altas de Lorca

El temporal de frío que cruza la Península ha dejado un manto de nieve en las cumbres de Sierra Espuña, en su cara norte, así como en la Sierra de Pedro Ponce. Zarzadilla de Totana, una de las pedanías altas del término municipal de Lorca, amaneció ayer cubierta de blanco. Y las precipitaciones en forma de nieve también dejaron una fina capa blanca en la Sierra del Carche, en el Altiplano. Una de las zonas donde los copos fueron mejor recibidos este fin de semana, también por los murcianos, fue en Pontones, en la comarca de la Sierra del Segura, en la provincia de Jaén. Allí es donde nace el río Segura, lo que puede traducirse en las próximas semanas en mejoras en las reservas de los embalses.

La cota de nieve se situó ayer en torno a los 900 metros en el Noroeste y el Altiplano, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y para hoy subirá hasta los 1.200. Además, no se descartan heladas en el interior, con temperaturas de menos dos grados en Caravaca de la Cruz y un grado bajo cero en Yecla. Asimismo, las máximas no pasarán de 15 grados en la capital murciana, mientras las mínimas rondarán los 2 grados. En Cartagena, las máximas no superarán los 13 grados, mientras las mínimas se quedarán en los 4 grados.

En cuanto a las lluvias, el sábado se llegaron a recoger hasta 16 litros por metro cuadrado en la zona de la Torre, en Mula. En Bullas se registraron 7 litros, y uno menos en Pliego. Para el próximo miércoles no se descarta que pueda volver la lluvia a la Región; y el jueves existe la posibilidad de que la nieve regrese a las cimas del Noroeste. Parece que el invierno ha llegado para quedarse.