Niegan ser los autores de un robo en una casa deshabitada asegurando que fueron a ver a un amigo El tribunal no se cree sus explicaciones EFE Domingo, 14 enero 2018, 11:42

Tres hombres que fueron condenados por un Juzgado de lo Penal de Murcia a cuatro meses de cárcel por un intento de robo en una vivienda deshabitada alegaron en el recurso que presentaron ante la Audiencia Provincial que ellos no fueron los autores, ya que solo acudieron al lugar para ver a un amigo.

El tribunal no ha dado credibilidad a esa versión exculpatoria, por lo que ha desestimado el recurso presentado por todos ellos en base a un error en la valoración de las pruebas y en la vulneración del principio de presunción de inocencia.

El Juzgado de lo Penal declaró probado que los hechos ocurrieron el cuatro de marzo de 2015, cuando los acusados -dos de ellos, con antecedentes penales-, "guiados de ánimo de lucro ilícito", fracturaron el bombín de la puerta principal del domicilio y apalancaron el marco de la zona derecha.

Los acusados no consiguieron su propósito al ser sorprendidos por unos vecinos del lugar, añadía la sentencia que ahora queda confirmada.

La misma recogía así mismo que poco después, fueron interceptados en las inmediaciones cuando se encontraban dentro de una furgoneta en cuyo interior los agentes policiales "encontraron gran cantidad de herramientas y útiles que podrían ser utilizados para acceder a la vivienda".

La Audiencia dice que procede confirmar la sentencia condenatoria, por lo que rechaza todos los argumentos sostenidos en el recurso.

En cuanto a lo alegado por la defensa de que no parecía lógico que se cometiera un robo con luz solar, lo que se declaró probado por el Juzgado de lo Penal, el tribunal comenta que "se trata de un simple juicio de valor interesado y parcial sobre el que nada procede argumentar".

Y añade que "la actuación más lógica o no de una presunta actividad delictiva puede responder no solo a factores de luz, sino de oportunidad, medios, apoyo, ocasión propiciatoria, interés, necesidad, urgencia, etc".