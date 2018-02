«Un músico es un artista, y sus canciones, el reflejo de su día a día» Ignacio García y Rafael Mula, con su disco 'Viajeros'. / Julio Escudero Charlamos sobre el día a día de Ignacio Garcia y Rafael Mula, dos jóvenes promesas del panorama musical de la Región TERESA RUEDA Martes, 20 febrero 2018, 08:45

Guitarra, batería y un local de 15 metros cuadrados eran suficientes para juntar a Ignacio y Rafa con unos cuantos amigos y pasar el rato dedicados a su más ferviente 'hobby', la música. Rockeros por placer y estudiantes por deber, defienden el mundo de la música libre como algo en lo que volcar el alma y no solamente hacerlo por dinero. Después de tocar en más de 20 escenarios acompañados de otros grupos regionales, definen el ambiente como «un sentimiento de hermandad entre bandas». Estos estudiantes de Logopedia y Filología Inglesa saltan de escenario en escenario sin importarles tanto el éxito como disfrutar.

-¿Qué les ha supuesto grabar 'Viajeros', su primer disco?

-R: Pues ha supuesto un paso importante para el grupo, porque hemos pasado de actuar en bares pequeños a otros más importantes. Todo a raíz de ganar el concurso Emergentes.

-¿Está reflejado en su disco todo lo que esperaban?

-I: En un disco siempre pasa que no puedes meter todo lo que quieres. Todas las emociones, toda la cantidad de ideas que se te ocurren mientras grabas la canción. Siempre quieres indagar más en qué sonido puedes sacar, qué tipo de ditorsión, qué tipo de guitarra, de línea melódica...

R: Lo sentimental es lo peor. A parte de que siempre parece que falta algo, quieres expresar en tus letras y en tu música todo lo que estás sintiendo, con toda la exactitud y toda la perfección posible. Y claro, eso no se puede hacer porque, a lo mejor, tampoco hay recursos.

-¿Quién es el 'cabecilla' del grupo con respecto a la composición?

-R: Al hacer el disco no había una premeditación de quién iba a componer más o quién estaba componiendo más.

-I: Llegaba uno y decía: «Hoy he hecho esta canción», y empezábamos a maquinarla entre todos. Al final cada uno le metía su parte y su esencia.

-Ahora estan en una etapa de 'relax' después de los conciertos, las presentaciones, la gira... . ¿Tienen ganas de volver a la carga?

-R: ¡Por supuesto! Yo estoy enfermo de volver a tocar. ¡Necesito tocar! (risas).

-¿Qué pasó con el final de la gira? Comenzaron en septiembre y terminaron en noviembre en Madrid, pero debería haber seguido por Salamanca y Valencia...

-I: No funcionó. Esta gira la hicimos de tal modo que, en los conciertos que nosotros teníamos en Murcia, íbamos a participar con un grupo de fuera para ayudarle a conseguir público murciano. Así, nosotros íbamos también a tocar fuera con otro grupo de esa ciudad que nos dara un público. Lo que pasó es que hubo un par de conciertos en los que el grupo que nos acompañaba era muy grande y nos iba a 'comer' el concierto.

-¿Qué papel tienen sus vidas diarias o sus experiencias a la hora de componer?

-R: Yo creo que todo. En mis letras yo siempre escribo sobre mí, y supongo que no lo puedo hacer de otra manera. Cuando lo he intentado, ha sido imposible.

-I: Ya sea cien por cien tuyo o que lo veas en un amigo, siempre tiene mucho que ver con tu vida. Si no has vivido algo, no puedes hablar de ello. El músico es un artista y tus canciones son el reflejo de tu día a día.

-¿Cuál es su primera opción: la carrera universitaria o la música?

-R: Eso está por ver. El tema de la música está muy dificil; nosotros tenemos fe y lucharemos porque podamos dedicarle todo nuestro tiempo. Si me das a elegir, elijo la música claramente, porque se me da muchísimo mejor que ser logopeda. También me gusta, pero la música la disfruto más. Dedicarse en un futuro a algo que amas tiene que ser un placer.

-I: Las carreras las estamos acabando, y aunque esto haya pegado ahora el 'pelotazo', no vamos a dejar todo el camino que hemos recorrido. Lo mejor es no tener ninguna intención de llegar a ser famoso para poder disfrutar la música y que siga siendo una afición.