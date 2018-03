Los municipios no ahorran agua pese a la orden del Taibilla y de la Confederación

Los regadíos tradicionales están cumpliendo con su parte, pero no así los municipios de más de 20.000 habitantes, que apenas han ahorrado agua, dos meses después de que dieran la orden la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Al contrario, el consumo ha aumentado en algunos ayuntamientos. La Junta de Gobierno del organismo de cuenca constató ayer que la situación de penuria hídrica no ha cambiado, y decidió por unanimidad prorrogar dos meses más las medidas para ahorrar agua y poder contar con una reserva esta primavera y verano.

Las restricciones para los regadíos se endurecerán, ya que si la situación no varía en breve, «no será posible garantizar todas las demandas con el agua disponible», advirtió el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas. Señaló que eso implica respetar las prioridades de uso establecidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura: abastecimiento a la población y caudal ecológico del río. Recalcó que la cuenca sigue en emergencia y atraviesa la segunda peor situación de los últimos 40 años. En lo que va de año hidrológico han entrado en los embalses 21 hectómetros menos que en el mismo periodo del año anterior, como avanzó ayer 'La Verdad'. A este paso los embalses de la cuenca pueden llegar a octubre casi sin recursos disponibles.

Los regadíos tradicionales están a la espera de acontecimientos. Se mantendrá el cierre de acequias, con excepciones para autorizar los riegos de extrema necesidad bajo supervisión de la Comisaría de Aguas. Si no mejora la situación, los huertanos y las tres vegas tendrán que apretarse más el cinturón.

«No garantizamos nada»

Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben ahorrar unos 25 hectómetros cúbicos hasta octubre, el 15% del total, pero la realidad es que no han cumplido hasta ahora. El delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo, dijo que aún es pronto para hacer balance, «pero las sensaciones es que no hay un ahorro significativo para poder cumplir el año hidrológico sin incidencias, y seguiremos insistiendo en ello con una campaña de difusión para que calen, si cabe más todavía, las medidas de ahorro que estamos proponiendo», manifestó. De hecho, no hay ahorro. Gallardo aclaró que en los próximos meses no habrá restricciones. «No nos lo planteamos hoy por hoy, pero tampoco podemos garantizar nada». Espera poder mantener el suministro «independientemente de las medidas de ahorro», informó Efe.

Recordó que las desaladoras están trabajando al máximo, sobre todo la de San Pedro del Pinatar. «Es un punto neurálgico del sistema de suministro; también estamos demandando recursos adicionales de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, y nos quedan las desaladoras de Alicante, que también están trabajando a un porcentaje alto ».

«Vamos en mínimos», apostilló Miguel Ángel Ródenas. En aportaciones, el actual año hidrológico es el séptimo más seco de los 88 de la serie histórica en la cuenca del Segura. La Demarcación del Segura sufre su cuarto periodo hidrológico de sequía -el real decreto, actualmente vigente, entró en vigor en mayo de 2015 y ha sido prorrogado hasta septiembre de 2018-, y sus dos subsistemas Cuenca y Trasvase se encuentran en situación de emergencia simultáneamente, «lo que hace que sea una situación dificilísima», subrayó Ródenas.

Explicó que de las cuatro grandes sequías producidas en los últimos 40 años, esta es la más larga y alcanza el cuarto ejercicio. La más importante fue la de 1995, pero a los seis meses, pasó de sequía a normalidad, «esperamos que estos frentes que nos anuncian y esta primavera pudiéramos repetir esa situación. Ya nos toca, porque esto no es lo frecuente».