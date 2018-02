Motivación contra la fatiga del minuto 60 de examen

Autorregulación, expectativas, motivación, rendimiento, perseverancia... Para el director del Centro de Estudios de Habilidades No Cognitivas de la UMU, Ildefonso Méndez, claves para mejorar los resultados de los estudiantes murcianos. Y no solo en PISA, también en la futura vida laboral y académica de los alumnos, que en sus evaluaciones anteriores para la OCDE no fueron capaces de aplicar. «Es revelador que, en la segunda mitad del examen, empiecen a fallar, cuando en la primera parte los resultados son muy buenos. Fallan además de forma indiscriminada, ya que las preguntas no están ordenadas en función de su dificultad. No saben menos, pero lo hacen peor. Se percibe la fatiga, la falta de perseverancia», resalta Méndez, quien llama la atención también sobre el hecho de que los alumnos murcianos no suelen hacer exámenes tan largos (algunos de 90 minutos) ni basados en la aplicación de contenidos, y no en el aprendizaje memorístico.

Su grupo de trabajo ya desarrolla un proyecto de habilidades no cognitivas, actualmente en marcha en 42 colegios de Infantil y Primaria de la Región y otros 15 de Madrid. Para la actual edición de PISA, el grupo realizará una intensificación de tres meses de la mano de los profesores de Secundaria de los centros seleccionados. «Lo realmente bueno sería trabajar con ellos desde primero de la ESO, pero tendrá efecto», sostiene el investigador. Sus investigaciones previas han demostrado que hasta un 25% de las diferencias entre las comunidades autónomas en rendimiento en PISA se deben a las diferencias en la importancia que cada territorio otorga a las habilidades no cognitivas.