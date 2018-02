Prorrogan los presupuestos de 2017 para que el Ayuntamiento «siga funcionando» Esther Clavero habla con uno de sus concejales en un Pleno. / N. García El PP acusa al gobierno de estar «estancado» y la alcaldesa asegura que problemas como la situación de Sercomosa derivan de la anterior gestión de los populares JUAN LUIS VIVAS Lunes, 26 febrero 2018, 09:11

El Ayuntamiento prorrogará el presupuesto de 2017 al ejercicio de 2018 y la alcaldesa dará cuenta del correspondiente decreto en el Pleno ordinario que se celebrará este lunes. «Es un mero trámite, pero también es una necesidad para que el Ayuntamiento siga funcionando», indicó la regidora molinense, Esther Clavero. La alcaldesa apostilló que las cuentas del presente año están prácticamente elaboradas, pero aún faltan dos o tres semanas para que sean sometidas al debate y aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Antes, sin embargo, hay que aprobar el presupuesto de la empresa de capital mixto Sercomosa, y para ello se ha convocado un consejo de administración para este lunes. También se reunirá el martes el consejo de administración de la Agencia Tributaria Municipal (ATM), para dar el visto bueno a las cuentas de este órgano municipal. Además, Clavero quiere presentar el proyecto de presupuestos al Consejo Económico y Social (CES) para conocer su opinión, y luego se presentará a los grupos de la oposición para que realicen las propuestas que estimen oportunas. Finalmente, el presupuesto pasará por Comisión de Hacienda, antes de debatirse en sesión plenaria.

Desde las filas del principal partido de la oposición volvieron a denunciar ayer que «tenemos un gobierno municipal estancado, viviendo de las rentas y que demuestra que no existe un pacto entre los concejales que lo conforman», tal y como indicó la portavoz del PP de Molina de Segura, Sonia Carrillo. El PP ya denunció el pasado 29 de diciembre el retraso en la aprobación de los presupuestos, al igual que criticó en noviembre que el Gobierno municipal aprobara un crédito de tres millones. «No íbamos tan desencaminados cuando lo denunciamos y ahora se demuestra con la prórroga del presupuesto del año pasado, sin que exista ni siquiera un borrador», señaló Carrillo.

Sin embargo, Esther Clavero replicó a la concejal popular asegurando que «puede decir que no tienen el borrador, pero no que no haya borrador». A la primera edil molinense le sorprendió «tremendamente que el PP venga a criticar esto cuando ya sufrimos una situación complicada debido a que no aprobó los presupuestos en 2015 y fue incapaz de llegar a acuerdos». Además, Clavero advirtió de que algunos problemas actuales vienen derivados de la gestión anterior de los populares, como la situación financiera de la empresa Sercomosa.

Sin inversión regional

Por su parte, el concejal de Hacienda, José de Haro, considera que la demora en la aprobación de las cuentas municipales también guarda relación con los presupuestos regionales, que destinan «cero euros a Molina de Segura, por lo que tenemos que incorporar las inversiones». Además, la prórroga de los presupuestos nacionales también genera incertidumbre por el porcentaje de incremento salarial aplicable o la disponibilidad del remanente de tesorería, entre otros motivos. De Haro añadió además que el Ayuntamiento ha aprobado recientemente el acuerdo marco de la plantilla municipal, «después de siete años de haber caducado el anterior».