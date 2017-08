Podemos critica a Esther Clavero por el giro «conservador» en el gobierno local y revisará el pacto

Podemos Molina de Segura denunció el pasado viernes el giro «conservador» de la alcaldesa, Esther Clavero, con la inclusión de dos exconcejales de Cs en el equipo de gobierno municipal. La secretaria general local, Mª Carmen Toral, anunció que en breve la formación morada en el municipio va a convocar una asamblea, «donde inscritos y las bases van a valorar las implicaciones políticas y sociales» del cambio en el ejecutivo.

Igualmente, el Grupo Municipal de Cambiemos Molina -vinculado a Podemos-, socio de gobierno de los socialistas, manifestó, por boca de su portavoz, Fernando Miñana, que «serán los militantes quienes deban ratificar o no la decisión tomada». También aseguró que «estaremos vigilantes y seremos muy exigentes con el desarrollo del pacto». No obstante, reconoció la «buena disposición de los dos concejales no adscritos [Pedro González y Concepción Orenes], quienes se han mantenido coherentes en su apoyo durante más de un año, votando favorablemente y aportando ideas desde un trabajo leal».

Con todo, Toral evidenció, en relación a la remodelación anunciada por Clavero, su preocupación ante «un posible retroceso en las políticas sociales del municipio», ya que, según explicó «la alcaldesa ha abierto la puerta del gobierno a dos concejales conservadores, por tanto, puede haber un estancamiento o retroceso en los cambios necesarios hacia políticas progresistas».