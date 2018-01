Los trece concejales que conforman el Gobierno municipal (seis del PSOE, cuatro de Cambiemos Molina, dos ediles no adscritos y uno de Ganar Molina) llevarán hoy al Pleno una moción para pedir la readmisión de Santos Valderrama, conocido como 'Kawide'. Este vecino del municipio fue despedido el pasado mes de diciembre por el grupo mercantil Interurbana de Autobuses SA, cuyo nombre comercial es Lycar, alegando varias faltas y retrasos sin justificar en sus rutas como conductor.

En la iniciativa conjunta de los treces ediles, se exige que dejen de vulnerarse los derechos laborales y el derecho de libertad sindical y, además, se propone que el Ayuntamiento molinense no contrate a empresas condenadas en sentencias firmes por vulneración del derecho de libertad sindical o por realizar contratos en fraude de ley.

No es el único órgano donde se ha exigido la readmisión del sindicalista despedido, ya que también se han oído voces en el Congreso de los Diputados de algunos representantes políticos defendiendo la causa de Kawide. Además, se ha iniciado una recogida de firmas para reclamar que este ciudadano molinense de origen peruano vuelva a su puesto de trabajo.

El pasado viernes tuvo lugar una nueva movilización convocada por la plataforma No a la Precariedad en la que se formó una cadena humana para apoyar a Santos Valderrama. Igualmente, hace dos semanas se celebró otra concentración similar en la estación de autobuses de Molina.

La empresa le imputa una falta muy grave, al acusarle de transportar a dos personas, una señora y su hijo, en su propio vehículo particular, desde Cieza hasta Molina, cuando ambos iban a coger el autobús para realizar este mismo trayecto, algo que no podía hacer al estar aún en su jornada laboral. Kawide, respaldado por muchos compañeros y por el sindicato ATRM, insiste en que él no cometió una falta muy grave y considera que la decisión es fruto de represalias por su labor de defensa de los trabajadores, como secretario del comité de empresa, desde que fue elegido hace dos años y medio.