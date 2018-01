Multas de hasta 1.500 euros a los comercios que gestionen mal sus residuos Diego, de Regalos La Chistera, troceando cartones. / J. L. V. El Ayuntamiento detecta un repunte de depósitos ilegales de enseres en polígonos industriales JUAN LUIS VIVAS Martes, 30 enero 2018, 01:55

Diego trocea todos los días los cartones generados en su negocio de la calle Molina de Aragón, «antes de depositarlos en el contenedor azul correspondiente». La conducta sostenible de este comerciante, de Regalos La Chistera, por desgracia, no la repiten todos los vecinos ni empresarios. De hecho, el Ayuntamiento no está satisfecho con los resultados de las diversas iniciativas llevadas a cabo para mantener limpia Molina de Segura y pondrá en marcha una serie de iniciativas con otras entidades para mejorar la gestión de residuos en el municipio.

«No tenemos espíritu sancionador, pero es hora de que se sancione a quien no cumpla las normas», advierte la edil de Servicios y Vía Pública, Fuensanta Martínez. Por poner un ejemplo, los comercios que no depositen o dejen fuera del contenedor correspondiente los residuos de recogida selectiva, se expondrán a infracciones con multas de 751 a 1.500 euros.

El Consistorio ha llegado a la conclusión de que se ha producido un aumento de depósitos ilegales de enseres y residuos voluminosos en la vía pública, fundamentalmente en los polígonos industriales. Con el objetivo de velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la generación y deposición de RSU (residuos sólidos urbanos), también se producirá un incremento de la vigilancia por parte de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local.

Martínez detalla que «los tres ejes fundamentales» de las nuevas actuaciones que el Consistorio llevará a cabo, serán optimizar la recogida del papel cartón comercial y de enseres en polígonos industriales, así como mejorar la concienciación cívica en el cuidado de la limpieza del entorno urbano molinense. Para ello se «volverá a estrechar la coordinación» con la empresa Sercomosa y la Asociación de Comerciantes y Profesionales (Com-Pro).

Entre las medidas que ya se han puesto en marcha destacan la distribución en los polígonos de una circular informativa sobre el problema de la proliferación de residuos voluminosos, además de recordar a los comerciantes las frecuencias y horarios de recogida del papel-cartón y de ofrecerles consejos sobre su gestión. También se está promocionando el uso de la 'app' Cuida Molina y se colocarán pegatinas en contenedores sobre las consecuencias sancionadoras por no gestionar bien los residuos. De esta tanda de nuevas acciones no se escaparán los dueños de las mascotas. Las infracciones leves, como no recoger excrementos de animales en la vía pública, escupir o arrojar macetas desde un balcón, serán penalizadas con hasta 750 euros.

Clausura temporal

La concejal recuerda que son muchas las conductas incívicas que vienen recogidas en la ordenanza, como sacar la basura fuera de los horarios establecidos, desplazar los contenedores de la zona en la que están ubicados, no cerrar la tapa de los contenedores después de ser utilizados, satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública, incluso sacudir ropas y alfombras desde los balcones a la vía pública fuera de horario y causando molestias a vecinos.

Las infracciones graves no solo atacarán el bolsillo, también podrán incluir la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a dos años y la revocación de la licencia municipal. «Los vertedores clandestinos, la incineración de contenedores, así como el abandono de cadáveres de animales en lugares no autorizados, son algunas de las actuaciones que pueden sufrir un duro correctivo», apunta el Consistorio.