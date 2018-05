El futuro incierto para los seis concejales no adscritos

Una de las principales incógnitas de la política municipal es qué ocurrirá con los seis concejales no adscritos que forman parte de la corporación, cinco de ellos expulsados en mayo de 2016 de Ciudadanos por brindar su apoyo a la socialista Esther Clavero. A Estanislao Vidal se le ha vinculado con el nuevo partido de Alberto Garre, Somos Región. «Hasta ahora no soy afiliado», explica Vidal. Aclara que fue al acto de presentación de la nueva formación por su amistad con Garre.

Vidal dice que es «un pajarito libre» y ahora mismo está más pendiente de la sentencia que adopte la titular del Juzgado número 3 de Molina de Segura, tras el juicio celebrado por la demanda que interpusieron él, Alberto Aguilar y Trinidad Romero, en la que pedían su readmisión. De haber un fallo favorable, se produciría una situación sumamente incómoda en Ciudadanos. Y si la juez resuelve en contra de los tres ediles no adscritos, «no habrá nada que hacer», apunta Vidal.

Pese a todo, el que fuera concejal del PP y luego de Cs apunta que estará presente «en cualquier lista electoral» de cara a los comicios municipales de 2019. «Aún no estoy comprometido con ninguna formación», explica. Otras fuentes consultadas apuntan que Vidal podría encabezar una lista independiente, en la que también estarían Aguilar y Romero.

Todo está en el aire

Con respecto a los dos concejales no adscritos que forman parte del equipo de Gobierno, Pedro González y Concepción Orenes, tampoco tienen definida una postura concreta. González sabe que no irá «en ninguna lista en la que esté Estanislao Vidal», su excompañero de Cs. Aunque aún no tiene nada definido, admite que la opción más probable sea la «jubilación definitiva». Por su parte, Orenes sostiene que se encuentra «abierta a conversaciones».

El sexto concejal no adscrito es Miguel Ángel Rodríguez, quien abandonó las filas del PP tras cuestionar en redes sociales la continuidad del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por su imputación en varias causas judiciales. Ante los rumores que lo sitúan cerca del partido de Garre e, incluso, de Ciudadanos, el exedil popular asegura que «no ha habido aún contactos». Rodríguez mantiene con firmeza su compromiso de continuar como «independiente hasta el fin de mandato con la máxima dignidad posible, pese a los recursos limitados». El final sería 2019, pero no descarta sumarse a un proyecto «social e ilusionante», indica.