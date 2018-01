Los funcionarios se repartirán una bolsa de 350.000 euros a cambio de formación Sindicatos y grupos políticos aprueban una propuesta de acuerdo marco, que estaba caducado desde 2012 JUAN LUIS VIVAS Martes, 2 enero 2018, 08:06

Representantes políticos y sindicales del Ayuntamiento molinenses aprobaron el viernes por amplia mayoría de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos la propuesta de acuerdo marco que rige las condiciones laborales para los próximos tres años. El expediente será debatido y votado en el Pleno de enero. El edil responsable de Recursos Humanos, Ángel Navarro, indica que desde el 1 de enero de 2012, cuando caducó el último acuerdo marco en vigor, los empleados públicos carecían de un acuerdo que rigiera sus condiciones laborales. «Seis años después, este equipo de gobierno rescata del olvido el acuerdo marco y logra sacar adelante una propuesta que incorpora importantes mejoras económicas y de condiciones laborales de los empleados públicos», apunta.

Este acuerdo marco incorpora varias mejoras laborales y un anexo de formación acreditada para todos los empleados públicos, dotado con 350.000 euros, a repartir entre todos los trabajadores a cambio de una formación de 30 horas, que recibirán fuera del horario laboral.

La contraprestación económica se incorporará a su nómina mensualmente, según la escala funcionarial.

La propuesta incorpora un anexo de especial disponibilidad para los agentes de Policía Local, que «redundará en una mejora de la calidad de los servicios que presta, al tiempo que garantiza la prestación de todos los servicios necesarios, con mejoras en la retribución económica para aquellos agentes que se adhieran a esta especial disponibilidad».

Amplia mayoría

Estas medidas fueron aprobadas en la mesa general de negociación con los votos a favor de los representantes de los grupos municipales que integran el equipo de gobierno (PSOE, Ganar Molina, Cambiemos Molina y dos concejales no adscritos), otro concejal no adscrito, así como de los representantes sindicales de UGT, CC OO y CSI-CSIF; el voto en contra de SIME y la abstención de los representantes del PP y de otra concejal no adscrita. Navarro valora «muy positivamente» el respaldo mayoritario a la propuesta del equipo de gobierno, en especial por parte de los representantes de los empleados públicos. En el Pleno será ratificada.