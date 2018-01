Clavero compromete a Cachá para invertir en los institutos y en el colegio de La Ribera La consejera, en cambio, no asume un centro en Altorreal, ni la concesión de más subvenciones para el conservatorio y las escuelas infantiles JUAN LUIS VIVAS MOLINA DE SEGURA Sábado, 20 enero 2018, 10:26

La alcaldesa, Esther Clavero, arrancó varios compromisos a la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, durante una reunión en la que la regidora, acompañada por la edil del área, Fuensanta Martínez, puso varios asuntos sobre la mesa. Además, una de las cuestiones que puede ver la luz en breve es la firma de un convenio entre las administraciones local y regional para hacer uso de las instalaciones de los institutos en horario de tarde, a cambio de que el Ayuntamiento haga «un esfuerzo de mantenimiento», según reconoció la regidora.

La primera edil aclaró que «tenemos una fórmula de colaboración innovadora con todos los institutos, pero para dar formalidad y seguridad jurídica tiene que ser la Consejería la que firme ese convenio», subrayó. Apostilló que los servicios jurídicos ya se han puesto manos a la obra para darle forma al acuerdo.

Asimismo, Clavero pidió a Martínez-Cachá, en el encuentro celebrado el pasado jueves, que la Consejería «nos dé permiso para poder invertir en los institutos». Y aludió a la necesidad de arreglar las pistas deportivas en el Francisco de Goya, así como en el muro del IES Vega del Táder, donde el Ayuntamiento viene reclamando una inversión desde hace dos años. «Esperemos que a través de la firma de estos convenios podamos hacer las actuaciones necesarias», hizo hincapié Clavero.

La alcaldesa también arrancó el compromiso a la consejera de colocar una cubierta en el colegio Vega del Segura, en la pedanía de la Ribera de Molina, el único centro del municipio que no dispone de techado en sus pistas deportivas para proteger a los escolares de los rigores del calor en verano o del frío y la lluvia en invierno. Se trata de una vieja demanda que Martínez-Cachá asumió durante el encuentro con la delegación molinense.

Centro integrado de FP

Hay otros proyectos que son de «largo alcance», como la construcción del colegio público en la urbanización de Altorreal, que no se ha visto reflejado en el Presupuesto de este año ni tampoco se tendrá en cuenta en 2019, «ya que no es una prioridad para la Consejería», precisó Clavero. Pero «es posible llegar a un acuerdo», añadió, en lo que concierne a la construcción de un centro integrado de FP para la Vega Media, con sede en Molina. «Vimos un atisbo de voluntad por parte de la consejera, aunque sabemos que no depende exclusivamente de ella», precisó. Sin embargo, la titular de Educación no dio esperanza alguna a la regidora en su petición relativa a aumentar las subvenciones para el conservatorio y para las escuelas infantiles. En ambos casos se trata de competencias impropias que corresponden a la Comunidad y no al Ayuntamiento, según remarcó Clavero.

Desde 2011 el Consistorio no recibe ningún tipo de subvención para el mantenimiento de las escuelas infantiles, cuyos costes sufraga «a pulmón» la Administración local. «Seguiremos invirtiendo en ellas porque son de las mejores de la Región, ya que la alternativa es mucho peor, sería cerrarlas», indicó. Tampoco está previsto que la Comunidad incremente la partida que destina al conservatorio de la localidad.

La primera edil calificó de «positiva» la reunión, ya que Martínez-Cachá fue clara a la hora de recibir las propuestas que «son posibles y las que no lo son», admitió la alcaldesa.