Frente común para que no se desmantele el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

El Ayuntamiento de Molina va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región y al Gobierno regional que traslade al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su petición para mantener el Juzgado de Violencia sobre las Mujer que actualmente presta servicio en el municipio. El acuerdo se alcanzó por unanimidad en el último Pleno, al aprobarse una moción presentada por todos los grupos políticos y los ediles no adscritos (antiguos miembros de C's).

Todo surge a raíz de conocerse la propuesta del máximo órgano de los jueces, a iniciativa del TSJ, en la que se plantea la comarcalización de estos juzgados, lo que supondría la desaparición del existente en Molina, así como los de San Javier y Totana, lo que supondría el traslado de los casos a los juzgados específicos ya existentes en Murcia, Cartagena y Lorca.

De llevarse a efecto esta propuesta, según se pone de manifiesto en el cuerpo de la moción, supondría alejar a los ciudadanos molinenses del objetivo de «justicia próxima» que necesitan y precisan las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. El concejal responsable de las políticas contra la violencia de género, Ángel Navarro, significó que se trata de «personas en condiciones de especial vulnerabilidad que se verían obligadas a trasladarse a otra localidad ajena a su domicilio».

Este edil explicó que el Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Molina atendió durante 2016 a un total de 539 mujeres, de las que 103 acudían por primera vez y el resto son usuarias que llevan en el servicio varios años. En total, los profesionales del servicio realizaron 776 atenciones, la psicóloga (431), la trabajadora social (305) y el asesor jurídico (40). Hay que recordar que el CAVI está orientado a cubrir las necesidades psicológicas, educativas, jurídicas y sociales de las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género, y la de sus hijos.

El PP pide «unir fuerzas»

La portavoz del PP, Sonia Carrillo, insistió en la necesidad de unir fuerzas, independientemente de quien gobierne, para que se mantengan los recursos en la lucha contra la violencia de género e, incluso, incrementarlos. El concejal de Cambiemos Molina, Pedro Jesús Martínez Baños, precisó que «poner fin a la violencia machista es una responsabilidad colectiva» y consideró «una mala noticia que se quieran eliminar juzgados».

El portavoz de IU-Ganar Molina, Antonio López Vidal, insistió en la idea de que «se va al revés en los asuntos relacionados con la violencia de género» y la concejal no adscrita, Concepción Orenes, comentó que el problema es de toda la sociedad, no solo de los autores materiales de las agresiones. Por su parte, el edil no adscrito, Pedro González, afirmó que el Gobierno y las administraciones públicas están fallando en la prevención de la violencia hacia la mujer.

Minuto de silencio

En la sesión plenaria de la pasada semana participaron representantes de colectivos de mujeres, entre ellas Aurelia Fernández (Asociación Horizontes), que pidió guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de la veintena de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas.