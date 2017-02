El Juzgado nº3 de Molina de Segura estudiará las medidas cautelares solicitadas por vulneración de derechos fundamentales por tres de los cinco concejales de Ciudadanos (C's) expulsados del partido por facilitar con su voto la alcaldía al PSOE en el Pleno municipal del 29 de marzo de 2016. En concreto, los demandantes son Estanislao Vidal Pujante, Trinidad Romero Sánchez y Alberto Aguilar Zarco, que fueron ayer a prestar declaración, acompañados por su abogado, Francisco Luis Valdés-Albistur.

El letrado explicó en la puerta del juzgado molinense que sus defendidos reclaman que se les restituyan todos los derechos desde abril de 2016, cuando fueron expulsados. «Habría que restituirlos como si esta situación no hubiera pasado, es decir, si hace un año tenían derechos a información, a participación en la junta de portavoces, a una remuneración económica... Todo esto tendrían derecho a recuperarlo», señala Valdés-Albistur. Apostilla que el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de los derechos económicos de los afiliados y las costas judiciales serían asumidas por C's si, llegado el momento, la sentencia les resulta favorable. Es decir, el Consistorio tendría que pagarles la diferencia de lo que dejaron de percibir en abril del año pasado, según se infiere de la versión del letrado.

El mayor desagravio económico correspondería a Estanislao Vidal. La asignación económica que el Pleno acordó para Vidal, cuando era portavoz de Ciudadanos, era de 50.000 euros brutos al año. Sin embargo, tras ser expulsado de la formación naranja, pasó a engrosar la lista de los ediles no adscritos que, al no tener liberación, perciben algo menos de 900 euros mensuales (sin Seguridad Social) en concepto de indemnización por asistir a plenos, comisiones y otros órganos municipales.

Medidas cautelares

En la demanda, los tres sostienen que su expulsión viola derechos fundamentales, al no haberse respetado las garantías debidas, por lo que solicitan al juzgado que acuerde como medidas cautelares que se dejen en suspenso las resoluciones del Comité Ejecutivo, ratificadas por la Comisión de Garantías, por las que se acordó su expulsión de C's. Asimismo, solicita que sean rehabilitados «con carácter inmediato» en su condición de militantes y afiliados del partido «con todos los derechos y deberes correspondientes y que les hubieran correspondido desde la fecha en la que fueron dados de baja, el 1 de abril de 2016».

Además, reclaman al juez que se comunique al Ayuntamiento y a la Dirección General de Administración Local del Gobierno regional de Murcia el contenido de la resolución judicial. En la demanda, se solicita igualmente a la autoridad judicial que se declare que en la expulsión se produjo una vulneración de derechos fundamentales, en particular, de los de asociación y participación en la vida pública. También estiman que se habría vulnerado el de defensa, al no serles admitidas algunas pruebas, y la presunción de inocencia, al tiempo que no se les permitió tener acceso al expediente disciplinario.

Sobre este extremo, los responsables de C's alegaron que, «al tratarse de una información interna del partido, que es de estricta confidencialidad», no estaban obligados a ello, consideración que es rechazada con rotundidad por los demandantes.

Apoyo a la alcaldesa socialista

Ciudadanos facilitó con sus cinco votos que en la cuarta ciudad más poblada de la Región no siguiera gobernando el PP, la lista más votada con nueve concejales. Los cinco exediles de la formación que lidera Albert Rivera a nivel nacional se sumaron así a los seis del PSOE, a los cuatro de Cambiemos Molina y al del concejal de Ganar Molina para investir a la socialista Esther Clavero como alcaldesa que, por tanto, obtuvo el respaldo de catorce de los veinticinco miembros de la Corporación molinense.