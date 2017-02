La Agencia Tributaria Municipal tendrá un presupuesto de 619.000 euros

La Corporación de Molina de Segura, con 19 votos a favor y uno en contra, aprobó el presupuesto de la sociedad mercantil Agencia Tributaria Municipal (ATM), en la que trabajan 18 personas, 14 de ellas destinadas a la propia agencia y otras 4 contratadas en el Teatro Villa de Molina, según explicó el concejal de Hacienda, José de Haro. El edil precisó que, tras la reciente firma de un convenio con la Agencia Regional de Recaudación, será necesaria una reestructuración de las funciones y servicios que el Consistorio está negociando con los trabajadores y las organizaciones sindicales.

El PP votó favor de dicho presupuesto, que asciende a 619.000 euros anuales, por «responsabilidad y coherencia», en palabras de su portavoz, Sonia Carrillo, quien recordó que en otras ocasiones desde la oposición no se votó en el mismo sentido. La edil también pidió que el centro de trabajo de la ATM se mantenga en el Ayuntamiento.

La sesión extraordinaria se aplazó previamente el pasado martes porque no hubo 'quorum', toda vez que la alcaldesa, Esther Clavero, no pudo llegar a tiempo por un incidente y no había delegado la presidencia de la Corporación. En cualquier caso, el Pleno también estuvo a punto de no llevarse a cabo el día después porque la secretaria del Ayuntamiento, María Dolores Martín-Gil, tomó la palabra, cuando la presidenta de la Corporación iniciaba la sesión, para advertir de que podría declararse nulo, ya que no se habían respetado los plazos legales para convocar a todos los concejales. En concreto, la edil no adscrita Trinidad Romero, no habría sido convocada en tiempo y forma, según las conclusiones de la secretaria, basadas en argumentos sustentados en normas legales.

La alcaldesa indicó que tuvo conocimiento del informe de la secretaria en ese preciso instante, al igual que el resto de miembros de la Corporación. Clavero dijo que se está actuando con «mala fe», aludiendo a la concejal no adscrita Trinidad Romero, que, según la regidora, no tuvo reparos en colgar en redes sociales la convocatoria del pleno. A raíz de este contratiempo, la alcaldesa pidió un informe al jefe de los servicios jurídicos, remarcando que «una persona no puede obstruir el normal funcionamiento del Ayuntamiento».

El jefe de los servicios jurídicos, que estaba presente en el salón de plenos entre el público asistente, indicó a la presidenta y a los demás concejales que necesitaba estudiar la documentación para pronunciarse, por lo que se decidió hacer un receso de media hora, que luego se prolongaría durante casi dos horas.

Servicios jurídicos

En la reanudación, la alcaldesa volvió a ceder la palabra a la secretaria para que esta diera cuenta del informe del jefe de los servicios jurídicos admitiendo que difería del suyo, por lo que autorizaba la celebración del Pleno. Finalmente, y tras debatirse la moción sobre el presupuesto de la ATM, la alcaldesa se dirigió nuevamente a María Dolores Martín-Gil para preguntarle si se mantenían los dos informes, es decir, el primero, en el que se declaraba nula la sesión, y el segundo, que permitió la celebración del Pleno.

La secretaria dijo que su informe lo mantenía. «El derecho es una ciencia social y no es exacta, por lo que cada jurista puede tener su opinión», subrayó. Y luego apostilló que «para corroborar el informe de él (en referencia al jefe de los servicios jurídicos) tendría que ver la misma jurisprudencia que ha visto y me llevaría mucho más tiempo del que ustedes están precisando para terminar esta sesión».