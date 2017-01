La tensión por la moción sobre Altorreal concluye entre insultos a la alcaldesa

El último Pleno municipal volvió a tensarse más de la cuenta, sobre todo cuando se debatió una moción del PP en la que se pedían diversas actuaciones en las instalaciones deportivas de Altorreal que, desde mayo del pasado año, son de propiedad y gestión municipal. La iniciativa no se aprobó merced al voto de calidad de la alcaldesa, ya que se registraron 12 votos a favor y otros 12 en contra (faltó un concejal del gobierno municipal por enfermedad), como también sucedió en las votaciones de otras mociones que se debatieron en la sesión plenaria del mes de enero.

Hasta el ecuador de la sesión -que se prolongó durante más de seis horas-, el salón de plenos estuvo abarrotado, con nutrida presencia de vecinos, padres y hasta niños de la urbanización. Antes de que hablaran los portavoces, intervinieron Ángel Pardo, en representación de los padres de la escuela deportiva del club Altorreal, y Almudena Aguado, presidenta de la entidad urbanística.

Ambos solicitaron actuaciones diversas, en consonancia con la propuesta del PP, como echar tierra de albero al campo de fútbol y disponer de personal de mantenimiento para el pintado y delimitación del campo. También reclamaron la cesión de un local para las escuelas deportivas. Aguado reconoció que había un compromiso previo de la alcaldesa, Esther Clavero, con representantes de la urbanización para ejecutar este mismo año varias actuaciones, como también remarcó luego la regidora molinense.

Ambiente caldeado

Los ánimos se caldearon después, cuando tomaron la palabra los representantes políticos y, en concreto, cuando la edil no adscrita Trinidad Romero llamó «ruin y mezquina» a la regidora por no aceptar la propuesta del PP. «Usted no sabe dónde está, nunca se ha insultado al público, a un concejal o la alcaldesa llamándoles ruin y mezquino», le espetó Clavero, que exigió disculpas a la edil de la oposición mientras pedía que no la interrumpiera. «Ruin y mezquino no es un insulto, es una realidad», continuó diciendo la concejal ante el asombro de la alcaldesa. Pese a la resistencia de Romero, terminó diciendo que «lo retiro, pero usted también debe pedir disculpas a los vecinos de Altorreal», señaló.

El debate continuó con los argumentos a favor y en contra de unos y otros, al son de algunos aplausos que se tornaban más animados cuando se defendía la causa de Altorreal. El concejal no adscrito Estanislao Vidal reclamó una «hoja de ruta sobre las necesidades que tiene Molina» e instó a «un cambio porque hasta ahora es más de lo mismo», admitiendo que, a fecha de hoy, no le brindaría su apoyo para presidir la Corporación, como hizo en marzo del año pasado. La proponente de la moción, la popular Sonia Carrillo, pidió al equipo de gobierno que dé prioridad en los Presupuestos de 2017 a la instalación de césped artificial en el campo de fútbol, así como a la mejora del pavimento de la pista de pádel y la construcción de vestuarios.

Por su parte, Clavero aludió a las «contracciones» del PP, al que acusó de no acometer inversión alguna en las instalaciones deportivas de Altorreal en más de veinte años de gobierno; sin embargo, ahora le pide al actual gobierno de coalición que «en nueve meses ejecute una moción imposible». También puso el énfasis en que asumió un compromiso previo con los representantes de la urbanización que se verá reflejado en el presupuesto de este año que, previsiblemente, se debatirá el 14 de febrero.

La anciana espontánea

El concejal de Pedanías y Urbanizaciones, Antonio López, defendió el compromiso de la alcaldesa e instó a los vecinos a que juzguen dentro de tres años si se han cumplido o no las promesas. Antes de la intervención del portavoz de Ganar Molina, el Pleno también fue interrumpido por una mujer, de 87 años, que estaba sentada entre el público. De forma espontánea, la anciana alzó la voz para ofrecer su versión sobre cómo está Molina y la alcaldesa le rogó que dejara de hablar para continuar la sesión, pero la mujer hizo caso omiso y siguió su discurso sin atender las reiteradas llamadas de atención. El talante dialogador de un agente de la Policía calmó los ánimos de la señora, sin registrarse más interrupciones.

La Corporación sí aprobó por unanimidad la moción que presentó la concejal de Salud Pública, Esther Sánchez, en la que pide a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha un servicio de pediatría en El Llano debido a la demanda existente en esta pedanía, donde están empadronados más de 2.000 habitantes. Durante el debate se recordó que en pedanías similares, como la Ribera o Torrealta, se está prestando el servicio desde hace tiempo, algo que no ocurre en El Llano, donde ha habido un aumento de la población joven en los últimos años.