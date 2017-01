Puentes para saltar las distancias

«Acércate, sin acercarte, como un puente que salte la distancia». Esta frase de Luis Alberto Spinetta resume el espíritu de una vieja aspiración de los vecinos de La Ribera y El Llano de Molina. Frente a dirigentes mundiales, como el estadounidense Donald Trump, que se empeñan en levantar muros para evitar la circulación de personas, hay ciudadanos corrientes de estas pedanías que prefieren tender puentes para acercar unos pueblos a otros. De hecho, los residentes de El Llano y La Ribera de Molina llevan años pidiendo la construcción de sendos puentes que atraviesen el río Segura hacia las localidades de Alguazas y Las Torres de Cotillas, respectivamente, con el fin de facilitar el tránsito de vehículos de un lado a otro.

Se trata de una histórica reivindicación a la que, según la alcaldesa, Esther Clavero, «es posible» dar respuesta porque no representa una gran inversión económica. «Habrá que ver por qué no se ha hecho antes», se pregunta la regidora. No obstante, precisa que será conveniente suscribir convenios con los municipios limítrofes y estudiar si es viable técnicamente el paso de vehículos a motor, como piden los vecinos. Se trataría de habilitar un puente similar al que une, pasando por encima del río, el barrio molinense de Santa Rita con la pedanía alguaceña de El Paraje

Pedro Monreal, maestro jubilado de La Ribera, recuerda que en otros tiempos se utilizaba un barco para pasar el río Segura de un lado a otro, pero los barcos dejaron de navegar hace mucho tiempo. Por tanto, considera que ahora convendría levantar un segundo puente para comunicar con Las Torres. En El Llano ocurre un tanto de lo mismo; también reclaman la construcción de un puente que una la pedanía con Alguazas, con el fin de transitar no solo en bicicleta o andando como puede hacerse con el puente rojo de la Vía Verde, sino también a través de vehículos a motor, según indican José Almela y Francisco Luna, presidente de la asociación de vecinos La Amistad y de la Sociedad de Colombicultura de El Llano, respectivamente.

«Muchos vecinos de Alguazas se ha echado novia en El Llano y viceversa», recuerda con una sonrisa Almela. Así podrán tararear la canción de Gustavo Cerati: «Cruza el amor por el puente, usa el amor como un puente».

La construcción de puentes no es la única reivindicación que hacen los representantes vecinales de las pedanías de huerta, las más pobladas del municipio. Entre los asuntos pendientes se encuentra el arreglo de algunos tramos de la carretera RM-560, que va desde Alcantarilla hacia Molina, pasando por La Ribera y Torrealta. Entre ambas pedanías hay una curva peligrosa donde han tenido lugar muchos accidentes en los últimos años, algunos de ellos mortales, según precisa el alcalde pedáneo de Torrealta, Santacruz Meseguer.

Seguridad vial

El presidente de la asociación vecinal de La Ribera, Miguel Beltrán, recuerda que han sido muchas las reuniones mantenidas para solucionar los problemas de seguridad vial que presenta dicha vía regional, que cuenta con varios puntos negros. Aunque en algunos tramos se ha invertido, considera que «ya es hora de ejecutar nuevas obras». Por otro lado, en El Llano consideran que sería conveniente la construcción de una rotonda en el cruce entre la calle Viña y la carretera de Lorquí para mejorar la seguridad vial en esta zona próxima al puente que une ambas localidades.

Además, su alcalde pedáneo, Martín Hurtado, pide que se tenga en cuenta, de cara a los presupuestos participativos, algunas mejoras en determinadas calles de la pedanía, como son Fernández Gómez y Andaluces, además de acondicionar los parques. La presidenta del centro de la mujer, Candi Fernández, apostilla que una prioridad es acondicionar un parque biosaludable.